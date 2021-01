Csak egy tánc volt 120 éve az első magyar mozgófilm

Magyarországon 1957-ben alapították meg a Filmarchívumot, ezért a korábban készült alkotások közül sok hiányzik a gyűjteményből – mondta el Kurutz Márton, a Nemzeti Filmintézet–Filmarchívum kutatási és gyűjteményi menedzsere.

A némafilmkorszakból különösen foghíjas a gyűjtemény, de nem teljesen reménytelen a kutatás, még ma is kerülnek elő magyar filmek, és a szakember reményei szerint várhatók még meglepetések. Ennek érdekében szisztematikusan keresgélnek a külföldi gyűjteményekben a filmarchívumok nemzetközi szövetsége (FIAF) segítségével.

Időnként az egyes országok »nemzetközi körözést adnak ki« egy-egy hiányzó filmjük után. Így találtunk rá mi is néhány magyar filmre külföldön, és most legutóbb a mi gyűjteményünkben az elveszettnek hitt, 1918-as A bánya című osztrák némafilmre, aminek meg ők örülnek nagyon. Végre viszonozhatjuk valamivel az ő gyűjteményükben fennmaradt sok némafilmünket.

– indokolja az archívum gazdagodásával kapcsolatos optimizmusát Kurutz Márton.

A Nemzeti Filmintézet filmtörténeti weboldala, az Alapfilmek és az erre épülő Klassz oktatási és ifjúsági program sokrétű segédanyagokat kínál a filmek felhasználására az oktatásban. Újdonság, hogy 2021-ben a filmek egy része ingyenesen megtekinthető lesz az iskolákban. A Nemzeti Filmintézet a jubileumi év alkalmából 12 részes ismeretterjesztő filmsorozatot is készít A magyar film kalandos története címmel. Az év során a Filmarchívum könyvtárának 120 különlegességét is megismerheti a közönség a Facebookon, majd ezekről bővebb cikkek készülnek a 120 éves a magyar film honlapjára – tájékoztatott a Nemzeti Filmintézet.

Nagyjából hatszáz magyar némafilmet forgattak le 1901 és 1931 között. Az új technika megjelenése után 360 hangos játékfilm készült el 1931-től 1944-ig.

– folytatta a szakember.

Ez nagyrészt annak tudható be, hogy a hangosfilm megjelenésével egyszerűen értéktelenné váltak a zongorakísérettel vetített némafilmek, és senki nem gondolt arra, hogy fontos lenne megőrizni őket. Másfél órányi vetítéshez nagyjából egy bőröndnyi filmtekercsre volt szükség, amit nem szívesen őrizgettek. Ráadásul a filmek nyersanyaga a nitrocelluloid volt, amit számtalan egyéb területen is használtak a bútoripartól a kefekötő üzemeken át a kozmetikai iparig.

Rossz esetben viszont elégtek, mivel alapanyaguk rendkívül tűzveszélyes, de pusztán az idő múlása is tönkreteheti a szerves anyagból készült filmszalagokat.

Az első magyar mozgóképet, A táncz című alkotást 1901. április harmincadikán láthatta a budapesti közönség. 2018-óta hivatalosan is ez a Magyar Film Napja.

– A táncz egy elég hosszú film volt, amit Pekár Gyula író tánctémájú előadáshoz készített Zsitkovszky Béla fotográfus, az Uránia Tudományos Színház vetítőgépésze. A felvételek az Uránia tetőteraszán készültek egy vetítőgépből átalakított filmfelvevő szerkezettel. Maga a film nem maradt fenn, de korabeli újságcikkek és fényképek hírt adnak Márkus Emília Salome-táncáról, Blaha Lujza és Kiss Mihály csárdásjelenetéről, valamint Fedák Sári japán táncáról – mesélte a filmtörténész.

Az archívumban őriznek nagyon korai, „ősfilmeket” is. Ilyennek számít az a néhány szalag, amelyet

A legkorábbi filmes dokumentumok egyikén egy felvonulást látható a budai Várban, illetve a Lánchíd budai hídfője. Dokumentumértékűek azok az 1906-os felvételek is, melyeket II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalához kapcsolódó ünnepségsorozaton készítettek.

Gazdagon dokumentált az 1918–19-es időszak, ebből az időszakból szinte minden filmhíradó jellegű felvétel megmaradt. Ezek a tudósítások az Est lapok kiadója, majd a Tanácskormány megbízásából készültek. Az I. világháború utolsó napjaitól Horthy Miklós bevonulásáig dokumentálták az eseményeket.

A történelmi riportok digitalizált változatából az archívum kiváló kutatója, Torma Galina készített kronologikusan szerkesztett változatot, amelyet meg lehet nézni az intézet YouTube-csatornáján.

Itt érdemes megemlíteni, hogy a Nemzeti Filmintézethez tartozó Filmlaborban igen komoly restaurálási munkát végeznek. A 2017-ben meghirdetett, a magyar filmkincs hosszú távú megőrzését szolgáló Nemzeti Filmdigitalizálási és Filmrestaurálási Program keretében a Filmarchívum és Filmlabor összehangolt munkájának köszönhetően évi 25-30 magyar játékfilmet digitalizálnak és restaurálnak.

A mozgóképen rögzített bohózatban a Vígszínház művészei szerepelnek. A főszereplő kislány, Makay Margit, akkor még kezdő színésznő volt, később Korda Sándor egyik kedvence lett, akinek több filmjében is játszott. A színésznő 98 évet élt meg, 1989-ben vettek tőle végső búcsút, így nem láthatta viszont magát a 2002-ben előkerült filmen.

A hangosfilmes korszak 1930 után indul, először rövidfilmeket készítettek az új technikával. Az első nagyjátékfilm, amelyen már a színészek hangját is hallhatta a nézőközönség, a Kék bálvány című alkotás volt. Az akkor is mérvadó hollywoodi stílust követő filmes mesét Lázár Lajos rendezte, és Jávor Pál, Gózon Gyula, Radó Nelly és Makláry Zoltán játszották a főbb szerepeket.

A filmtörténet első évtizede azzal telt el, hogy az emberek örültek, ha valami mozgott a vásznon, az azt követőkben kezdődött az igazi minőségi és mennyiségi fejlődés. Később elkezdődött a verseny a televíziókkal, ma pedig az internettel. Örömteli újdonság, hogy a Filmio streamingplatformon elérhetővé tehetjük a felújított régi filmeket is, a kínálat hetente bővül, és az is a küldetésünk, hogy a közönség az alkotásokkal a Filmio mellett nagyvásznon is találkozhasson.