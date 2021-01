A Brexit a cserediákprogramban tanulni vágyók tízezreitől veszi el a lehetőséget a továbbtanulástól az Egyesült Királyságban. Boris Johnson brit miniszterelnök megígérte, hogy az Európai Unióban hatalmas népszerűségnek örvendő tanulmányi programot, vagyis az Erasmust nemzetközi variánsokra cseréli.

Az Erasmus program volt az európai együttműködés leghasznosabb része, legalábbis számos diáktól hallani ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket.

Megannyi európai fiatal használta az Erasmus valamely tanulói, sőt akár önkéntes programját belépőként a teljes jogú brit diákstátushoz, de a külföldi diákok lehetőségeinek szabályozásával az egyetemek színvonalának csökkenése csak egy a sok negatívum közül – az ország jelentős bevételi forrásától is elesik a kiválással. Az anyagiak elsősorban a kisebb felsőoktatási intézményeket érinthetik érzékenyen, attól tehát, hogy az Oxford elszegényedjen, nem kell tartani.

Sokan abban a reményben éltek, hogy több európai – de nem EU-tagállam – országhoz (pl. Törökország vagy Norvégia) hasonlóan az Egyesült Királyság is a program része marad, pláne, hogy a miniszterelnök tavaly még erről győzködte a diákságot. Úgy látszik, Boris Johnson meggondolta magát...

A programot kiváltó alternatívák azért lesznek, íme egy példa a kultúra területéről.

Mentőöv Ázsiából

Új időszámítás veszi kezdetét 2021-től annak, aki valamely művészeti ágat vagy designt akar tanulni a briteknél, azon belül is Londonban. A szingapúri Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) és a University of the Arts London (UAL) közötti együttműködés vadonatúj programokat kínál az angol fővárosba érkező tanulóknak. A képzések a 2021/2022-es tanévtől indulnának, a szerencsés hallgatók pedig állami támogatást kapnak, vagyis csökkentett tandíjjal kell számolniuk. A kétéves kurzusra volt NAFA hallgatók, míg a hároméves variánsra a példás bizonyítvánnyal, valamint az adott szaktól eltérő diplomával rendelkezők jelentkezhetnek.

A londoni egyetem camberwelli, chelsea-i és wimbledoni kampuszai dolgoznak együtt a szingapúri iskolával, a program keretében résztvevő intézmények új művészeti és design szakokat nyújtanak az érdeklődőknek. A diplomákat és a tantervet az üzleti vállalkozásokkal szoros együttműködésben dolgozzák ki, a cél a progresszív szingapúri művészeti és tanulmányi szektor tükrözése és bemutatása. A hallgatóktól elvárják majd, hogy a szakterületükön belül kutatásokat végezzenek, ezzel is biztosítva a szakmai fejlődésüket és a sokszínű látásmód elsajátítását.

A Délkelet-Ázsia nívós és úttörő intézményeként ismert NAFA londoni programja betekintést enged a nemzetközi tanulóknak a nanyangi életszemléletbe, Szingapúr kulturális és tudományos arculatának megismerésébe. A kapcsolatból mindkét intézmény profitálni fog, David Crow professzor, a brit egyetem vezetője legalábbis ebben bízik.

Az együttműködés a NAFA szándékát, vagyis a művészetek révén a tanulásra való ösztönzést és a globális perspektívák felfedezését is hivatott képviselni. A londoni művészeti egyetemmel fennálló kapcsolat biztos alapként szolgál a tanulók képességeinek fejlesztésében, tudásuk pallérozásában. A művész és formatervező diákoknak lehetőségük nyílik, hogy nemzetközi szinten is tapasztalatot szerezzenek, miközben a szakma legjobbjaitól tanulhatnak.

A képzőművész tanulóknak alkalmuk lesz megismerkedni és elmélyülni a 2D, 3D és a 4D médiumokban. A tervező hallgatók más specializáción tanuló szaktársukkal dolgozhatnak együtt különböző projektmunkákon. Az előadóművészi szakon tanuló egyetemisták táncos és színházi gyakorlatokon vehetnek részt a tanulmányaik során.

Az aktív részvétel elvárás, a hallgatóknak szakmai gyakorlatokon és projektmunkákon kell dolgozniuk. Lehetőség lesz 5-7 hetet eltölteni nemzetközi gyakorlatokon, ahol neves akadémikusoktól és szakmabeliektől tanulhatnak (mindez a Covid-19 aktuális helyzetétől függ majd). Csereprogramok segítségével mindkét egyetem munkájába betekintést nyerhetnek az érdeklődők (sőt az oktatók és az intézmények személyzete is).

Az UAL egyébként a művészeti és design egyetemek rangsorában az előkelő második helyen áll a QS World University Rankings szerint, és ez az első alkalom, hogy külföldi egyetemmel együttműködésben – jelen esetben szingapúri segítséggel – ad diplomát.