Amerikában lassan Lady Gaga szobra áll a Lady Liberty helyén

Arany mikrofon, magyaros konty és mindent elmondó mosoly az énekesnő karrierje talán legfontosabb perceiben. Íme a videó Joe Biden beiktatásáról, amelyen Lady Gaga énekelt:

2011 – A Very Gaga Thanksgiving

Tíz évvel ezelőtt Gaga hálaadásnapi tévéműsorát sugározta az ABC. Az előadássorozatot az énekesnő rendezte, és az amerikaiak egyik, ha nem a legfontosabb nemzeti ünnepe lévén személyes, illetve az albumával kapcsolatos sztorikat osztott meg a nézőkkel. A 2011-ben megjelent Born This Way lemezről négy dalt énekelt, míg két karácsonyi zenével is megörvendeztette a hallgatókat. Közel hatmillió ember kapcsolt a tévére a vetítés alatt, ez 23 százalékkal magasabb szám, mint a 2010-es adat, amikor Beyoncé volt a hálaadásos epizód hangja.

2013 – New York’s Gay Pride Parade

Amerikában a Legfelsőbb Bíróság éppen ekkoriban hozott a homoszexuálisok házasságkötésére vonatkozó pozitív döntéseket, és az énekesnő is kezdett visszatérni a nyilvánosság elé a csípőműtétje után. Az LGBTQ közösség derekas szószólójaként (és a megosztó, mégis mérföldkőnek számító Born This Way album szerzőjeként) nem meglepő, a 2013-as New York-i pride felvonuláson az ő torkából csendült fel a Star-Spangled Banner a capella verziója. A szivárványos zászlót markolászva, a szöveget néhol stílszerűen megváltoztatva énekelte a megható dalt, láthatóan a közönség legnagyobb örömére.

2015 – Frank Sinatra 100



Az, hogy Sinatrához hasonlóan Gaga is olasz gyökerekkel büszkélkedhet, csak egy az okok közül, ami összeköti a múlt és a jelen hangját. Az énekesnő egy évvel korábban kiadott (Tony Bennettel közös) Cheek To Cheek albuma kizárólag jazz sztenderdeket tartalmazott. Ezidőben Gaga is a jazz világában utazott, nem csoda, hogy méltó előadója volt a Sinatra emlékestnek. A manhattani születésű Stefani Germanotta egy New York-i éjszakán vált Lady Gagává, karrierje legmeghatározóbb helye így a szülővárosa. Habár az énekesnő által előadott New York New York eredetileg Liza Minnelli nevéhez köthető, 1979-ben Frank Sinatra volt az, aki igazán ismertté tette a nótát.

2016 – Super Bowl 50

Egy évvel a valaha volt egyik legparádésabb Halftime Show előtt (ami szintén az ő nevéhez köthető), Gaga adta elő a nagy mérkőzést megnyitó himnuszt. Az amerikai zászló színeibe öltözve, a sminkjét, körmeit és a haját is az alkalomhoz illőre igazítva állt a pódiumra, majd énekelte le a csillagokat arról a bizonyos zászlóról – és az égről. Emberek millióiban tudatosult, hogy ő aztán tud énekelni, sőt mi több – nagyon jó előadó. Olyannyira jó, hogy 2017-ben meg is kapta a félidős műsort.

Gaga az esemény előtti interjúban elmondta, egész életében arra vágyott, hogy előadhassa a himnuszt egy óriási sportmérkőzésen, ezért azt az estét karrierje egyik csúcspontjának nevezte. Örült, hogy azok a sportolók és edzők, no meg szurkolók előtt léphet fel, akik egész életükben ezért a napért dolgoztak.

„Ezt jelenti amerikainak lenni. Keményen dolgozunk”

– mondta 2016-ban.

2017 – Super Bowl LI

Íme Lady Gaga karrierjének legnézettebb produkciója, vagyis a négy évvel ezelőtti Super Bowl Halftime Show tizenöt hosszú perce. A rajongók évek óta vártak erre a pillanatra, csakúgy, mint Gaga maga. A 2016-os himnusz – úgy tűnik – meggyőzte a rendezőket, ő lett az ötvenegyedik döntő sztárja. A csillagos égbolton színes drónokból állt össze az amerikai lobogó képe, majd az énekesnő a mélybe ugorva szinte szó szerint az Egyesült Államok szíve közepén találta magát.

(Borítókép: Lady Gaga énekli az amerikai himnuszt Joe Biden beiktatása napján 2021. január 20-án. Fotó: Alex Wong / Getty Images Hungary)