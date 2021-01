Puzsér: sérti az emberi méltóságot a Való Világ, le kell venni a műsort a képernyőről

Keményen bírálta az RTL Klub valóságshowját Puzsér Róbert, aki a műsor tartalmát, a szereplőket, illetve magát a csatornát is kritizálta. Nem érti, miért nem szúr szemet senkinek mindaz, ami adásba kerül. Véleményét szokás szerint most is a Facebook-oldalán fejtette ki, kíméletlenül kiosztva mindenkit, akivel nem ért egyet az ügyben.

Még húsz évvel az első magyarországi valóságshow bemutatása után is meg tudok döbbenni az értelmiség közönyén és fölényes magabiztosságán, mellyel kitartóan nem vesz tudomást arról a társadalmi mértékű mentális szennyezésről, amellyel ezek az alávaló műsorok a hazai otthonokat sújtják

– írja a bejegyzésében Puzsér Róbert.

Ugyan ki csodálkozik azon, hogy az RTL új Való Világ-szériája az eddig érvényesített, mégoly szerény kulturális referenciától is messze elmarad: a legsuttyóbb homofóbia, a szexuális zaklatás, a párkapcsolati erőszak, a női szereplők bántalmazása és betörése. (...) Ennek a botránynak egyetlen elfogadható lezárása képzelhető el: a műsor azonnali levétele a képernyőről, és a résztvevők beiratása mentálhigiénés szakemberekhez a tévécsatorna költségén

– fogalmaz Puzsér, aki szerint komoly erkölcsi, etikai egyéb más aggályok merültek fel a műsorral és a csatorna vezetésével kapcsolatban.

A villa két legaljadékabb lakójával, VV Renátóval és VV Danival nagyon nagy baj van: a nőkhöz fűződő viszonyuk patológiás, valamennyi interakciójukból agresszivitás és a roncstársadalom kultúranélkülisége árad.

A felelősséget azonban nem ők, hanem azok az RTL-es döntéshozók viselik szerinte, akik őket képernyőre engedték, s akik a napról napra zajló bántalmazássorozat egyetlen pillanatában sem avatkoztak közbe:

Súlyosbító körülmény, hogy a női méltóság nyilvános meggyalázását pénzügyi haszonszerzésre használják, s abból menőséget, kulturális normát és viselkedésmintát gyártanak. Mi sem jellemzőbb a műsor készítőinek szociopátiás működésére, mint az, hogy miután mindezt elkövették.

a műsor azonnali levétele a képernyőről, és a résztvevők beíratása mentálhigiénés szakemberekhez a tévécsatorna költségén.