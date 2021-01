Műalkotások készülnek a Mount Everestről lehozott szemétből

Műalkotásokat készítenek a Mount Everesten (Csomolungma) begyűjtött hulladékokból Nepálban, és a kész műveket ki is állítják egy galériában. A kezdeményezéssel arra akarják felhívni az emberek figyelmét, hogy nem szabad hagyni, hogy a világ legmagasabb hegye szemétlerakóvá váljon – írja az MTI.

A 8848,86 méter magas hegyet és térségét az alpinisták és kirándulók által hátrahagyott használt oxigénpalackok, szétszakadt sátrak, eltört létrák, konzervek és műanyag csomagolások szennyezik. Tommy Gustafsson, a látogatóközpontként és hulladék-újrahasznosító üzemként működő Sagarmatha Next Centre projektigazgatója és társalapítója szerint helyi és külföldi művészeket kérnek fel, hogy készítsenek műalkotásokat a begyűjtött szemétből, valamint a helyieknek is megtanítják, hogy miként tudnak maguk is „kincseket” készíteni a hulladékokból.

Meg akarjuk mutatni, hogy miként lehet egyszerű szemétből értékes műalkotást csinálni, valamint munkahelyet és jövedelmet teremteni

– mondta Gustafsson.

A központ 3780 méter magasan, az Everest alaptáborába vezető fő túraútvonal mentén található, és a tervek szerint tavasszal nyitja meg a kapuit a helyiek előtt. A kiállított műalkotások és termékek célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a világ legmagasabb hegye nem válhat szemétlerakóvá. A tárgyakat meg is lehet vásárolni, és a befolyó összeget a régió megóvására fordítják. 2019-ben több mint 60 ezer túrázó, alpinista és hegyi vezető látogatott el a területre.