Újra elhalasztották a James Bond-film bemutatóját

A legújabb James Bond filmre, a No Time to Die-ra még többet kell várn,– írja a The Guardian. A bemutató harmadszori elhalasztásának az oka az, hogy a film készítői nem akarják, hogy a film hatalmas mínuszokat produkáljon bevétel terén, mivel a koronavírus-járvány miatt világszerte bezártak a mozik.

Daniel Craig utolsó Bond-szereplését október 8-án lehet megtekinteni először a hivatalos bejelentés alapján.

NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t — James Bond (@007) January 22, 2021

Már nem először halasztották el egyébként a legújabb Bond-filmet, áprilisban a bemutató időpontját 2020 novemberére tették, majd októberben 2021 áprilisára.