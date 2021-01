YouTube-videók egy környezettudatosabb életért

A környezettudatosabb élet kialakításához szinte minden eddigi szokásunkat újra kell gondolni. Ez pedig olyan félelmetesnek tűnik elsőre, hogy sokan bele sem vágnak egy új életmódba, pedig az élhető jövőért mindenkinek bele kell adnia a saját energiáit.

A kezdeti félelmek és odafigyelések ugyanakkor nagyon hamar természetes napi rutinná alakulhatnak. Ami viszont talán az egyetlen és a legfontosabb szabály, mielőtt valaki nekivágna a változtatásoknak, hogy

a tökéletességre ugyan lehet törekedni, de jobb, ha beletörődünk abba, hogy lehetetlen elérni azt.

Ez a mondat érdekesen hangozhat, de e tudás birtokában eltűnik az esetleges hibázásból adódó stressz, és éppen erre van szükség ahhoz, hogy nekivágjunk egy új életmód kialakításába.

A másik, amit nem árt tudatosítani: a környezettudatos életmód rengeteg mindent foglal magába, és ha azt érezzük, hogy egyes területeken képtelenek vagyunk a változtatásra, az nem jelenti azt, hogy a többivel ne tudnánk foglalkozni.

Hiszen lehet, hogy le tudjuk csökkenteni a vízfogyasztásunkat, de nem fogunk házi komposztot készíteni.

Előfordulhat, hogy átállunk vegyszermentes takarításra, de nem akarunk lemondani a kedvenc kozmetikumokról, amikhez valamiért kötődünk.

Képesek vagyunk beiktatni pár vegán napot a hetünkbe, de megvesszük azt a kekszet, aminek minden egyes darabját külön csomagolták. És még sorolhatnánk.

A lényeg nem az, hogy az ember egyik pillanatról a másikra mindent tökéletesen csináljon, hanem a törekvés, hogy amiben tud, abban és azon változtasson.

Olyan videókat, illetve videósokat hoztunk, akiknek segítenek ennek megértésben.

Törekedjünk arra, hogy kevesebb hulladékot termeljünk

Nyilván, ki mással is kezdhetnénk a sort, mint a Vászonzsákos lánnyal, aki itthon talán a zero waste, azaz a hulladékmentes életmód egyik legnagyobb szószólója... Évi hosszú utat járt be, mióta elindította a csatornáját, és a videóit nézve talán tényleg az a legfontosabb tapasztalat, amit nézőként az ember leszűrhet, hogy ez az egész nem is olyan nehéz, mint amilyennek tűnik. Kulacsot használni ahelyett, hogy üdítőt vásárolna az ember, bedobni egy vászonzacskót a táskába indulás előtt, csomagolásmentes boltot választani. Egyszerű, apró dolgok, mégis rengeteg szemetet lehet velük megspórolni.

Vásároljunk és főzzünk tudatosan

Második a sorban Eszter Virág, aki az alábbi videójában rengeteg mindenről beszél, és ami miatt bekerült a sorba, az a tudatos vásárlás. Nem mindegy, hogy az ember egy étkezéssel mennyi hulladékot termel, és most nem csak arra a sokféle szemétre gondolunk, amit a csomagolópapírok jelentenek. A műanyag zacskó nélküli bevásárlás mellett arra is érdemes odafigyelni, mennyi dolgot vásárolunk feleslegesen, ami végül a kukában végzi.

Ne halmozzunk fel feleslegesen

Karen olyan szenvedéllyel tud a minimalizmusról mesélni, hogy az ember közben nem egy ágynemű nélküli, vaságyas kolostorszobát képzel el, ahol az egyetlen tárgy egy csonkig égett gyertya az éjjeliszekrényen, hanem lát egy életvidám, teljes életet élő lányt. Egy embert, aki azzal, hogy lecsökkentette az életében az impulzív vásárlást, és arra törekszik, hogy olyan dolgok vegyék körbe, amiket használ és boldoggá teszik, attól még nem szenved hiányt semmiben.

Ne dobd ki, újítsd fel!

Life of Julcsi csatornáján több videó is található arról, hogy a férjével hogyan újították fel otthonukat a lehető legkevesebb anyagi ráfordítással. Ezek a videók azért nagyon inspirálóak, mert bebizonyítják, hogy egy kis festék, utánajárás, fólia hogyan tud megmenteni akár egy komplett konyhabútort. Így nemcsak azt érjük el, hogy nem dobunk ki hasznos dolgokat, de még pénzt is lehet spórolni, sokszor nem is keveset.

Komposztálj, vagy ha teheted, rakd el télire!

Maricska Huculka kifejezetten új a YouTube platformján. Videóiban szinte mindent először csinál, legyen az házi fermentálás, pitypangszörp, mentafagyi, így olykor hibákat is elkövet. Mégis képes bebizonyítani, hogy tényleg mindent csak elkezdeni nehéz. Videói főleg azoknak lehetnek érdekesek, akiknek van egy kis kertjük. De készít olyan dolgokat is, amikkel télen is a lakásba lehet csempészni a tavasz ízeit.

Takaríts vegyszermentesen!

A vegyszermentes takarításnak több előnye is van. Környezet- és egészségbarát opciót jelentenek, az alapanyagok beszerzési ára töredéke a tisztítószerekének, nem termelünk vele hulladékot, és a legtöbb dolog fellelhető a háztartásban. A Zsebibogyó csatorna videója segít megérteni és elsajátítani az alapokat. A szabály itt is ugyanaz, mint minden más területen. Nem kell egyből tökéletesen csinálni.

Az újrahasznosítás nem ciki

A For Her Vlog csatorna Szandrája mosószeres flakonból készített lakásdekorációt. Az ilyen dolgok kifejezetten fejlesztik a kreativitást, kikapcsolják az embert, és végeredményben olyan tárgyakat hozhatnak létre, amik egyediek.

Edukálódj!

Ez a Tanulom magam videó azokról a megújuló energiaforrásokról szól, amik segíthetnek abban, hogy ne merítsük ki a Földet.

