Többségében a virtuális térben rendezik meg a Sundance Filmfesztivált

Csütörtökön, január 28-án kezdődik és február 3-ig tart a Sundance Filmfesztivál a Utah állambeli Park Cityben, melyen hetvenkettő játékfilmet mutatnak be – derül ki a rendezvény portáljának tájékoztatásából.

A világjárvány alaposan átírta a rendzvény menetét, hiszen ilyenkor, január végén már bőven zajlik a filmes mustra, amely 2021-ben túlnyomórészt a virtuális térben valósul majd meg.

A Sundance fesztivált a Golden Globe díjátadóval együtt az Oscar-gála előszobájának tartják, ám ebben az évben minden pompát és felhajtást nélkülöznek majd az eseményen. Ráadásul az Egyesült Államokban a mozik többsége zárva tart, így a díjvárományos alkotások közül nagyon keveset mutattak be, így nagyobb figyelem irányul a Sundance-re.

A díjátadók kirakatába kerültünk

– fogalmazott Tabitha Jackson, a fesztivál igazgatója, aki arra kérte a közönséget, hogy a lehetőséget kihasználva nézzen meg több filmet virtuálisan, mint amennyire egyébként be tudott volna ülni a mozikba.

Ezt erősít az a tény is, hogy a Warner Bros. stúdió úgy döntött, hogy a Sundance-en tartja meg Judas and the Black Messiah című filmje világpremierjét, melynek főszereplője a Fekete Párduc című Marvel adaptációból ismert Daniel Kaluuya. Emellett olyan alkotások is a fesztiválon debütálnak, mint a Land című dráma vagy Mona Fastvold World to Come című történelmi drámája is Katherine Waterston és Vanessa Kirby főszereplésével.

Az idei Sundance filmfesztivál programját Egyesült Államok-szerte

csak néhány független moziban mutatják be, ahol az egészségügyi szabályok engedik,

de Los Angelesben vagy Utahban nem tudnak mozis vetítéseket szervezni a járvány miatt.