Elkapta a koronavírust, 13 kilót fogyott Paula és Paulina

Nem kímélte a koronavírus a Paula és Paulina sztárját, Gabriela Spanicot sem.

A Tv2 Dancing with the Stars című műsorában szereplő venezuelai modell és telenovella-színésznő a műsor alatt megsérült a tánc közben, és imádott édesanyját is elvesztette.

A műsor után táncpartnerével visszautazott Mexikóba, de hamarosan rossz hírt kapott, ugyanis pozitív lett a koronavírus-tesztje.

Amikor először kiderült, hogy pozitív a tesztem, megijedtem, de szerencsére végül nem voltak durva tüneteim, csak éjszakai hőhullámoktól szenvedtem és nehezen tudtam aludni. Az elmúlt hónapokban összesen tizenhárom kilót fogytam, csak három kilóval vagyok most több, mint amikor a Paula és Paulinát forgattam

– szemlézte a Ripost az egyik mexikói lapot.