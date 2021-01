A 78. Golden Globe-díjátadó gálát február 28-án rendezi meg a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA), amely évente adja át elismeréseit a legjobb filmes és televíziós produkcióknak, alkotóiknak és színészeiknek.

Az idei díjesélyes jelöltek listáját február 3-án hozzák nyilvánosságra. A Cecil B. DeMille-életműdíj kitüntetettjének nevét azonban már kedden bejelentették. Jane Fonda az egyik legismertebb amerikai színészcsalád tagja, az Oscar-díjas Henry Fonda lánya. Öccse, Peter Fonda és unokahúga, Bridget Fonda szintén színészek.

A Klute és a Hazatérés című filmekért Oscar-díjjal jutalmazott színésznő további öt Oscar-jelölést kapott, továbbá hét Golden Globe-díjjal is jutalmazták. 2014-ben megkapta az Amerikai Filmintézet életműdíját, 2017-ben pedig a velencei filmfesztivál Arany Oroszlán-életműdját.

A 83 éves Jane Fonda színészi pályafutása mellett a női jogok élharcosaként ismert, és aktivistaként is számos ügyet támogatott, egyebek mellett felszólalt a vietnami és az iraki háború ellen. Ali Sar, a HFPA elnöke közleményében hangsúlyozta, hogy miközben a színésznő pályafutása alatt elnyerte a legnagyobb elismeréseket, mindvégig elkötelezetten küzdött azokért a társadalmi ügyekért is, amelyekben változást akart elérni.

A Cecil B. DeMille-díjat évente olyan személynek ítéli oda az újságírótestület, aki jelentős hatást gyakorol a szórakoztatóipar világára. A korábbi díjazottak között szerepelt Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbra Streisand, Sidney Poitier és Lucille Ball.



A színésznőt 2019-ben többször is őrizetbe vették, amikor részt vett a klímaváltozás elleni fellépést sürgető demonstrációkon a Capitoliumnál. What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action (Mit tehetek? Utam a klímaváltozás miatti kétségbeeséstől a tettekig) című könyve tavaly jelent meg.