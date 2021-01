Nagy Ervin: Orbán Viktor sírna gyönyörében az SZFE-s kiscsávókon

Az, hogy kiáll a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) diákjainak az ügye mellett nem politikai kérdés, ha a másik oldal szállna bele az egyetemi autonómiába, akkor annak is nekimenne – mondta Nagy Ervin a 168 Órának adott interjúban. A színész leszögezte, nem a politikai hovatartozás mondatja vele azt, amint mond, hanem az igazságérzete, és mivel a jelenlegi hatalom veszélyezteti az egyetem autonómiáját, ezért meg kell fogalmaznia a kritikáját.

Szerinte ugyanis csak ürügy számon kérni a nemzeti értékeket és a kereszténységet az SZFE-n, hiszen azok mindig is képviselve voltak. Erre szerinte az egyik bizonyíték a néptánc.

Azok a kiscsávók a barikádokon úgy néptáncolnak, hogy kiszakad a nagy magyar lélek, még Orbán Viktor is elsírná magát gyönyörében. Csakhogy ők ugyanazok, akik azt mondják, hogy nem vehetik el tőlünk az alkotói szabadságot. Ez a hatalom igazi baja. Persze a szimbolikus néptáncon kívül rengeteg másféle »bizonyítékot« is fel lehetne sorolni az egyetemi hallgatók és a sóval hintett intézmény védelmében. De már önmagában az borzalmas és felfoghatatlan, hogy bárkinek is bizonygatnia kell: művészetével, munkájával a nemzet értékeit gyarapítja. Az SZFE diákjainak ellenállása példaértékű kell, kellene, hogy legyen mindannyiunk számára.

– fogalmazott, hozzátéve, feldühíti, amikor egyesek a magyarságot hirdetik és verik a mellüket, mert a nemzeti értékek nem voltak kellőképpen képviselve az egyetemen, de szerinte egy ürügy, inkább vegytiszta politika az egész. Úgy véli, az új vezetés nem fog célt érni.

Parancsszóra rombolhatnak, átszervezhetik az oktatást, elüldözhetik az SZFE-ről a magyar színházi élet színe-javát, de a szívekből nem lúgozhatják ki a szabadságvágyat. A magyar kultúrát jónéhány hatalmi rendszer próbálta már a saját képére formálni, de sosem sikerült. Sokkal nehezebb ugyanis legyőzni azokat, akik elhivatottságból, valóban a művészet szabadságáért küzdenek, mint a kicsinyes bosszúvágyból odarendelt, pénzzel kistafírungozott »kiszolgálószemélyzetet«.

– húzta alá. Nagy Ervin beszélt arról is, hogy szerinte „a most lázadó generáció egy másik világ szülötte”, ezek a fiatalok nem félnek, és csak az tisztelik, aki azt kiérdemli – mondta. Hozzátette, hogy szerinte ezt Vidnyánszky Attila nem érti, mert a világ közben változik, és most 60 évesek viaskodnak a 20 évesekkel, amiben nem az a kérdés, hogy ki megy hamarabb. Úgy gondolja, „meg kellene hallgatni a fiatalok igazságát, ahelyett, hogy saját magukat és a hitrendszerüket próbálják meg erővel lenyomni a torkukon”.

Arra a kérdésre, hogy szerinte lehet-e majd szabad kultúráról beszélni és szabad színházról beszélni azt mondta, hogy lehet, legfeljebb egyesek nem örülnek majd neki, és reméli, hogy később sem csak sugdolózhatnak róla.

Az SZFE szeptember 1-jétől az államtól átkerült egy alapítvány tulajdonába, amelynek élére Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház főigazgatóját nevezték ki. A színművészetis diákok ezt sérelmezték, tüntetést szerveztek, elfoglalták az egyetemet, és piros-fehér szalagokkal elkordonozták magukat. Az Index Szájbarágóját itt olvashatja el, részletesen leírtuk, miről szól az SZFE-ügy.

