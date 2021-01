A koronavírus miatt a barátok sem látogathatják Törőcsik Marit

Hosszú ideje nem hallani új híreket a 85 éves Törőcsik Mariról, a rajongók pedig aggódnak, vajon hogyan viseli a bezártságot a Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színésznő – írja a Blikk.

Volt férje, egyben egyik legjobb barátja, a 86 éves Bodrogi Gyula is gyakran, általában hetente hívja. Azt mondta a lapnak:

Nemrégiben beszéltem Marival. Úgy vettem észre a hangján, jobban van, mintha javult volna az egészségi állapota. (...) Nem egyszerű ez a helyzet, mindannyiunkat megvisel a bezártság. Mari is így van vele, ráadásul most látogatókat sem nagyon fogadhat, ez nagyon rosszul érinti. Mindig nagyon örült, ha mentünk hozzá, és a barátait szívesen látja, ám erre még várni kell, marad a telefon, de biztos vagyok benne, hogy ez is sokat jelent neki.