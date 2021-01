Auschwitzban született, az egész családja szenvedi

Az egész estés dokumentumfilm azt mutatja meg, hogyan öröklődnek a családi traumák generációról generációra, és vajon meg lehet-e szabadulni ezektől. A film főszereplője, Angéla 1944 decemberében, néhány nappal karácsony előtt született az auschwitzi haláltáborban, egy kilóval. Mivel a zsidó újszülöttekre vagy a gázkamra, vagy a hírhedt dr. Joseph Mengele halálos kísérletei vártak, a kisbabát édesanyjának öt hétig kellett rejtegetnie a nácik elől a barakkban, míg fel nem szabadították a tábort 1945. január 27-én.

A csodával határos történetet, amely a film kiindulópontja, archív felvételekkel és különleges animációval keltette életre az On the Spot kreatív csapata. Az animációs stáb arra tett kísérletet, hogy a film elején a magzat szemszögéből mutassák meg, milyen hatásokat érzékelhetett Auschwitzból egy születendő baba az édesanyja hasában.

Korábban az On the Spot egy egész évada a születésről szólt, a Gázai övezettől Etiópiáig. Ebben az Arany Nimfa-, Prima Primissima és Pulitzer-emlékdíjas filmesek négy kontinensen át azt kutatták, vajon milyen hatással vannak az életünkre a születésünk körülményei, az utazás végére pedig megszületett saját gyermekük is. Néhány évvel később, Az ellenség gyermekei című évadban már olyan felnőtt emberekkel forgattak, akik a 20. század legsötétebb korszakaiban jöttek a világra, rosszkor voltak rossz helyen, amikor megszülettek, a vietnámi háborútól Szarajevó ostromán keresztül egy észak-koreai fogolytáborig. Az auschwitzi születéstörténettel most még tovább mennek, a film főszereplői ugyanis a lágerben született Angéla és a lánya, Kati, aki megpróbálja megállítani a háromgenerációs traumát, amely egész gyerekkorára rányomta bélyegét...

A Kanadában élő anyával és lányával öt éven át, öt országban forgattak a filmesek. Több mint negyven év után visszatértek velük szülőhazájukba, Magyarországra, elutaztak Németországba, Izraelbe és Lengyelországba, ahol Ferenc pápa is fogadta őket, miután történelmi látogatást tett Auschwitzban.

A filmben a főszereplők kilépnek a komfortzónájukból – még akkor is, ha ez sokszor fájdalommal jár –, hogy szembenézzenek a múlt árnyaival és lenyomatukkal a jelenben, annak érdekében, hogy egy életre megszabaduljanak Auschwitz generációkon átívelő traumájától.

„Mindig hálásak leszünk a két főszereplőnek, Angélának és a lányának, Katinak, amiért öt éven át követhettük a sokszor nehéz és fájdalmas utazásukat. Ráadásul évekig fogalmunk sem volt, kinek kell majd ez a film, amíg itthonról a Spektrum meg nem látta benne a fantáziát, majd Nyugat-Európából az ARTE. Nagyon furcsa érzés, hogy annyi ideig készült ez a film, ahány éves a fiunk. A traumák örökléséről és azok begyógyításáról forgattunk, de útközben rengeteget tanultunk saját magunkról is, a kimondott és a ki nem mondott szavak jelentőségéről” – mondta el az Indexnek a két alkotó, Cseke Eszter és S. Takács András.

