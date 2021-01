Az Olasz Kultútintézet is megemlékezik a holokauszt tragédiájáról, január 27-én este 5 órától az Elimo Duó koncertjét közvetítik az intézet YouTube-csatornáján. Giovanni Cardillo hegedűn és Francesco Buffa zongorán szólaltaja meg Aldo Finzi, Guido Alberto Fano, Alberto Gentili és Vittorio Rieti, a második világháború borzalmait átélt zsidó származású zeneszerzők műveit.

A holokauszt-emléknap kapcsán ajánlanak három filmet is. A Tanúk tanúi című dokumentumfilm olasz művészek és koncentrációs táborokban emlék-látogatást tett fiatalok találkozóját mutatja be. Az ígéret földje azokról a zsidókról szól, akik a borzalmakat túlélve tömegesen indultak útnak Olaszország partjairól a Földközi-tengeren át, hogy új hazára leljenek Izraelben. A harmadik filmet a Távmozi platformon nézhetik meg az érdeklődők. Az Anita B. címet viselő alkotás főszereplője egy magyar származású kamaszlány, aki túlélte Auschwitzot, és a háború után, az egyetlen életben maradt rokona, nagynénje fogadja be, aki azonban nyűgként éli meg unokahúga érkezését. A filmek előzetes regisztráció után online elérhetők.

A héten kezdődött Primo Levi olasz-zsidó író munkásságának szentelt online beszélgetéssorozat, amelynek további részei még február 16-ig elérhetők az intézet Facebook oldalán.