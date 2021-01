Független Oscarra jelölték Horvát Lili új filmjét

Bejelentették a „független Oscar-díjként” emlegetett Independent Spirit Awards jelöltjeit, amelyek között ott van a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című magyar alkotás is. Horvát Lili filmjét a legjobb nemzetközi film kategóriájában jelölték.

Az 1984-ben alapított díjra eddig mindössze három magyar filmet jelöltek: 1988-ban Szabó István filmjét, a Hanussen-t, 2016-ban a Saul fiát (amely meg is nyerte a díjat), most pedig Horvát Lili valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilmjét, melyet alig egy hete kirobbanó sikerrel mutattak be az Egyesült Államokban. Az erős tengerentúli nyitás azért is fontos, mert február 9-én derül ki, hogy beválogatják-e az Oscar szűkített listájára, amelyért 92 másik filmmel versenyez. A megszokott 10 film helyett mindenesetre idén a koronavírus-helyzetre tekintettel 15 jelöltet válogatnak be a shortlistre.

Az Oscar-díjátadót április 25-én rendezik, a független filmesek díjazására megalakult Independent Spirit Awards-ot pedig hagyományosan az Oscar előtt egy nappal tartják Kaliforniában. Ennek a hangulata általában sokkal oldottabb és kevésbé rongyrázós, mint a másnapi gigagáláé.

Magyarország idei Oscar-nevezése egy lassan kibontakozó, kísérteties pszichológiai dráma, mely kiváló színészi játékra épül, és észrevétlenül ragad magával

– méltatja a filmet a Hollywood Reporter, amire a The Wall Street Journal még rá is tromfol:

Üdv Alfred Hitchcock! Helló Krzysztof Kieslowski és Franz Kafka! Horvát Lili megszállottságtörténete oly érzéki és részletgazdag, hogy a rejtély megoldását alig bírjuk kivárni.

A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre nagy sikerrel mutatkozott be tavaly a velencei és a torontói fesztiválon. Antalyában Stork Natasa elnyerte a legjobb színésznő díját, Varsóban a magyar filmet a kritikusok nemzetközi szövetsége zsűrije a FIPRESCI díjjal tüntette ki. Arany Hugó fődíjat nyert az Egyesült Államok legnagyobb múltú fesztiválján Chicagóban, és a fődíjjal együtt három trófeával tért haza a spanyolországi Valladolid nagy presztízsű filmfesztiváljáról. Legutóbb a philadelphiai filmfesztiválon ünnepelték, ahol megkapta a legjobb játékfilm díját, a fim női főszereplőjét, Stork Natasát pedig a kontinens tíz ígéretes színésztehetsége között, a Shooting Stars programban mutatja majd be a European Film Promotion február végén.