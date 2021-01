A hallgatók még ellenállnak, de már szervezik a szabad SZFE-t

Nem is olyan régen megalakult Freeszfe Egyesület. Mi a céljuk ezzel?

Szeretnénk általa azt a szabadságot biztosítani, amiben már jó pár hónapja nem volt részünk. Azt a szellemiséget szeretnénk megőrizni, amely alapvetően jellemezte intézményünket a fennállásának 156 éve alatt. A szabad, alkotó légkör a művészetek alapfeltétele.

Ez egy önmagáért létező, idealista kezdeményezés, vagy vannak ezen túlmutató céljaik is?

Hivatalosan egyesület vagyunk, amely az egyetem szellemiségét hivatott továbbvinni.

Lehetőséget nyújt például azoknak az oktatóknak, akik felmondásra kényszerültek, hogy folytassák munkájukat, és a diákoknak, akik továbbra is őket tekintik a mestereiknek.

Folyamatosan alakul minden. Azért is osztottuk meg ezt a hírt, hogy akik eddig is figyeltek ránk, támogattak minket, láthassák, miben gondolkodunk. Hogy amit folytatunk, nem önmagáért való tiltakozás a részünkről, hanem próbálunk valamit építeni.

Ez magában hordozza annak a lehetőségét is, hogy kettészakad a Színművészeti Egyetem?

Nagyon bonyolult és nehéz helyzet, amit szintén az egyéneknek kell meghozniuk. Például olyan szempontból is, hogy milyen jogviszony keretében és hol folytatja a tanulást. Az egyesület semmilyen szempontból nem lesz kirekesztő.

A hivatalos oldaltól is erre számítanak a Freeszfe Egyesülettel szemben?

Most mondhatnám, hogy mást nem is tudok elképzelni, de sok olyasmi történt ősz óta, amit nem tartottam valószínűnek. Felkészültek leszünk.

Mostanában több tanár is elhagyta az egyetemet, akik a diákjaik érdekében nem mondtak fel ősszel. Így döntött Fullajtár Andrea és Szász János is. Ezt hogyan élik meg a hallgatók?

Hihetetlenül rossz érzés, hogy ilyen lehetetlen helyzetbe hozzák a tanárainkat. Személyes véleményem szerint ezt megbocsáthatatlan.

Hogyan látja saját jövőjét a Színház- és Filmművészeti Egyetem másodéves hallgatójaként?

Bár jogász végzettségű vagyok, ezt a képzését sohasem tekintettem elsősorban jogviszonynak. Számomra az a fontos, hogy a tanáraimmal, osztálytársaimmal alkothassak, tanulhassak a továbbiakban is. Ha ez az egyesület keretein belül lesz, az is értékes és előremutató számomra, de nem szeretném, hogy az egyetemünk autonómiáját vesztett intézménnyé váljon, tehát amíg lehet, jogi eszközökkel harcolok érte.

Elvették a régi épületeket, oktatási helyszíneket, hogy folyik így a tanítás?

Mióta a blokádot hazavittük magunkkal, távoktatás folyik, tehát nem az eredeti épületeinkben tanultunk az utóbbi hónapokban, a vizsgák sem ott folytak. Most az a hír, hogy februártól is online lesz az oktatás. A helyszínek nem befolyásolják a tanításunkat a járvány miatt. A magam nevében azért elmondhatom, hogy az Ódry Színpad elvesztése rendkívül fájdalmas.

Hogyan tudatják önökkel a változásokat az új tanári karral kapcsolatban?

A tanári karral kapcsolatban velünk senki sem vette fel a hivatalos kapcsolatot. Mi is a sajtóból értesülünk az egyetemünkkel kapcsolatos legtöbb döntésről. »Félévkezdési információk« elnevezéssel kaptunk egy levelet a Neptunon. Ezzel kapcsolatban a HÖK szintén kifejtette az aggályait, mert ezt inkább kinyilatkoztatásnak, mint tájékoztatásnak tartjuk, ráadásul rendkívül sok pontját tartjuk aggályosnak. Ezekre sem kaptunk megnyugtató választ, nem kommunikálnak velünk érdemben. Továbbra is várjuk a bíróság döntését; ha megkapjuk a bírósági határozatot, reméljük, visszatérünk az eredeti tanrendhez – tehát először lezárjuk az őszi tanévet, és azután jöhet a tavaszi.

Mi a diákok véleménye a nyilvánossá vált oktatói névsorról?

Eddigi tiltakozásunk során sohasem tértünk ki a személyi kérdésekre, mindig is az intézményes keretek közötti szabadság biztosítása volt az elsődleges célunk.

MOST SEM SZERETNÉNK SZEMÉLYEKRE REFLEKTÁLNI.

Én is láttam olyan nevet ezen a listán, akit méltatlannak tartok arra, hogy egyetemi tanár legyen, és akitől biztosan nem tanulnék, de ez a magánvéleményem.

Jelenleg is korlátozottan használhatják a felsőoktatás számára kialakított, számítógépes Neptun rendszert, amely nélkül nincs hivatalos vizsga?

Igen. Mivel a vizsgaidőszak végénél tartunk, természetesen azt szeretnénk, hogy bejegyezhessék a Neptunba az érvényes vizsgajegyeinket.

A tanárok nem tudják kiírni a vizsgaalkalmakat, nem tudják bejegyezni a vizsgáinkat.

Az intézmény jelenlegi vezetése azt mondja, hogy erre csak a tavaszi félévtől lesz lehetőség.

Visszamenőleg?

Nem tudni pontosan, hogy gondolják. Most úgy tűnik, hogy a tavaszi félévben fogják jóváírni azokat a krediteket, amiket ősszel teljesítettünk. Ez számunkra értelmezhetetlen, hiszen a tavaszi félévben a tavaszi tárgyainkat fogjuk teljesíteni.

Elutasítjuk ezt a csúsztatott könyvelést,

ami azt igazolná, hogy tilos volt az oktatás, illegálisan oktattak minket, mi illegálisan tanultunk. Ez teljesen abszurd.

Hogyan zajlott az oktatás, hogyan vizsgáztak a normális menethez képest?

Amennyire a Covid-járvány engedte, minden úgy folyt, ahogy az a körülményekhez képest lehetséges volt. Én például televíziós műsorkészítést tanulok. A műsorvezetés-interjúimat Zoomon keresztül tudtam megcsinálni. Minden vizsgát megtartunk, a vírushelyzet miatt többnyire távoktatás keretében.

Egy-két tárgyat nem lehetett teljesíteni, de ez nem azt jelenti, hogy az egész félév érvénytelen lenne. Ezt már kétszer kimondta a bíróság is, most a harmadik megerősítésre várunk.

A mi értelmezésünk szerint joggal való visszaélés, hogy a kuratórium ugyanazokat a döntéseket hozza meg egymás után, amiket a bíróság jogszerűtlennek ítél.

Figyelmen kívül hagyják a törvényszéki határozatokat, azzal az indoklással, hogy nem sérülnek a hallgatói érdekek. Csakhogy a csúsztatott könyvelés, amit alkalmazni kívánnak, szerintünk teljesen jogszerűtlen.

Hogyan érinti a diákokat az offenzíva, amit az elmúlt hetekben indított az egyetem vezetése?

Gyakorlatilag az első félév kezdete óta tart az offenzíva, de most valóban sebességet váltott a vezetőség. Mi továbbra is a békés és jogszerű megoldásokban hiszünk, továbbra is csak azt követeljük, ami megillet minket. Tehát azt, hogy tanulhassunk, és elismerjék a tanulmányi eredményeinket, valamint továbbra sem mondunk le az autonómiához való jogunkról.

Most az a helyzet állt elő, hogy a vezetőség a fenntartó érdekeit képviseli. Normális esetben a vezetőség feladata lenne ellentmondani, ha a fenntartó be szeretné tiltani az oktatást.

Az új vezetőséget közvetlen megbízással jelölte ki a fenntartó. Normális esetben a vezetőséget a szenátus, az egyetem polgársága választja. Ide vezethet az, amikor nincsen autonómia. Ez nem elvont fogalom, hanem minden ízében praktikus működési alapelv. Ez akadályozná meg az olyan abszurd helyzeteket is, hogy a diákok hónapokon át azért harcolnak, hogy tanulhassanak.

Eddig hány alkalommal fellebbeztek a tanítás betiltása ellen az SZFE diákjai nevében?

A kuratórium 2020. november 6-án tiltotta meg először az oktatási tevékenység folytatását az egyetemen. Ez ellen a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) keresetet nyújtott be, ami automatikusan halasztó hatályú a törvény alapján, tehát ilyenkor nem lehet végrehajtani a kuratóriumi döntést. Majd november 27-én, egy két nappal korábbi kormányrendeletre hivatkozva úgy döntöttek, hogy az SZFE-n nem állnak fenn az oktatás feltételei, és ha újabb keresettel él a HÖK, annak már nincs halasztó hatálya.

Ezt is megtámadtuk, és a bíróság a kormányrendelet ellenére megadta a halasztó hatályt a beadványunkra.

Ez a döntés december 18-án született, mi december 22-én értesültünk róla. Közben a kuratórium december 21-én, a vizsgaidőszak idején ismét betiltotta az oktatást. Most épp ezt támadjuk.

Hová nyújtják be kereseteiket?

A Fővárosi Törvényszékhez. Egyszer meg is kereste őket az RTL Híradó, és a szóvivőjük is megerősítette, hogy a halasztó hatály értelmében azonnali jogvédelmünk van, és jogunk van befejezni a félévünket.

Mit tart ellenállásuk legnagyobb eredményének?

Talán, hogy ezáltal világossá vált, mi az egyetemi modellváltás valódi veszélye, nemcsak az SZFE estében, hanem az összes magyar egyetem szempontjából is.

Eddig nem nagyon alakult ki országos egyetemi összefogás az SZFE példája nyomán.

Nagyon bízom az összefogásban, a pécsi, a szegedi és a debreceni hallgatók is szerveződnek, küzdenek, bele kívánnak szólni egyetemük sorsának alakításába. Részt vettem nemrég egy modellváltás-témájú online hallgatói fórumon, ahol majdnem kilencszázan voltunk. Úgy gondolom, hogy az országos folyamat derekán járunk. Az, hogy mi a végstádiumnál tartunk, figyelmeztetés lehet a többi egyetem számára: lehet, hogy veletek mindez nem történik meg, de egyáltalán nincs kizárva, hogy mégis.

(Borítókép: Aujeszky Nóra. Fotó: Sóki Tamás / Index)