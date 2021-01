Sikeres összefogás: megmentették Weszely Ernőt

Kedves barátaim, ismerőseim. Sikeresen megmentettetek. Megmarad a lakás, ha egy évig tart a pandémia akkor is el leszek már. Szóval ez nagyon sikeres volt, és sokan szeretnek. Majd én is igyekszem, hogy jól érezzétek magatokat, ha nem baj. Ahhoz képest amire számítottam, kétszer is többet küldtetek. Rám is számíthattok a jövőben, ha lesz jövő. Hálás köszönet mindenkinek. Kívánok erőt egészséget, és valami hosszú jót, amitől lészen boldogság.