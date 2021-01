Magától tanult meg magyarul Abraham Lincoln leszármazottja

Amint véget ér a koronavírus-járvány, valószínűleg az első útja Magyarországra vezet András Lincolnnak. A 33 éves, Annapolisban élő férfi ükapja rokonságban állt a tizenhatodik amerikai elnökkel,

Anyai ágon magyar gyökerekkel is rendelkezik, emiatt tanulta meg a nyelvünket, amiről bár úgy tartják, a világ egyik legnehezebbje, András mégis tökéletesen beszéli – írja a Blikk.

Sokszor gondolok a dédszüleimre. Belegondolni is nehéz, mennyi mindent áldoztak fel azért, hogy a családjuknak jobb élete legyen. Nem akartam, hogy ezt bárki elfelejtse. Évekkel ezelőtt rengeteg magyar nyelvű füzetet, okmányt találtam, ezeket meg akartam érteni, hajtott a kíváncsiság, hogy megismerjem a múltjukat. Nálunk, Amerikában egy emlékmű maximum 150 éves, míg Magyarországon 600 éves vagy annál régebbi várakat is lehet látni. A vidéki táj is lenyűgöző! Óriási élmény volt, amikor a barátaimmal túzok madarakat néztünk a Hortobágyon