A fesztiválszervezőknek is elegük van

A Sziget Fesztivál cégvezetője, Kádár Tamás is hallatta a hangját a saját Facebook-oldalán a koronavírus-járvány okozta kritikus helyzetről, ami a zenei és kulturális szakmát is a csőd szélére sodorta. Emellett kiakadt azokra a kommentelőkre is, akik elküldenék a komplett szakmát más, úgymond alantasabb munkát végezni:

A Covid-válság mostanra komplett iparágakat, és így a benne dolgozókat tett tönkre Magyarországon. Nem a vírus maga, hanem az érintett szektorok, és a benne dolgozók megsegítésének az elmaradása. De a jelek szerint a válság tönkre tett még valamit: a szolidaritást, az empátiát, az egymással törődést, a belátást. Nem háború van, hanem egy világjárvány, tehát nem harcolni kell valakik ellen, hanem életeket menteni, segíteni, támogatni.

Kádár Tamás arról is beszélt, hogy a fesztiválszervezők 700 milliós keretéből összesen 220 milliót kap meg 27 fesztivál, hátha az kompenzálja a zeneipar 2019-es 45 milliárdos jegybevételét.

Ma 40 fővel kevesebben dolgozunk a cégünknél, mint egy éve. Nem sikerült megmenteni a munkahelyek kétharmadát. Ez nem csak az érintetteket és engem kellene, hogy elkeserítsen és frusztráljon. Tavaly áprilisban kértük először az MTÜ támogatását. Azóta írtunk leveleket, telefonáltunk, hatástanulmányt csináltattunk, érveltünk, szakmai szervezeteket menedzseltünk, sajtóközleményt adtunk ki. Minden hangszeren játszottunk. De semmi.

A vendéglátósoknak elegük lett. Szerintem sok zenésznek, színésznek, művésznek, rendezvényszervezőnek, technikusnak, fesztiválszervezőnek is elege van.

Nem lehet komplett szakmákat hagyni összeomlani, mert a romok alól már értelmetlen lesz szemezgetni. A kommentelőknek is jelzem, hogy ha majd mind elmegyünk kapálni, akkor nem lesz buli, zene és tánc, nem lesz kultúra, nem lesz milyen jegyet beragasztani az autóalkatrészgyári brigádnaplóba.

Kádár Tamás szerint a kormányzatnak valódi segítséget kell nyújtania a kultúrának, a vendéglátásnak és minden olyan szereplőnek, akik ténylegesen leálltak, bezártak és elestek a bevételeiktől, „annak a közös célnak alárendelve magukat, hogy életeket mentsenek”.

Nem a kormánnyal háborúztak, hanem összefogtak egy vírus ellen. Eddig

– tette hozzá.