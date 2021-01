Meghalt a férje, négy gyerekkel maradt egy jurtában

Nem változtunk azáltal, hogy beköltöztünk a jurtába. Mi megérkeztünk.”

Nehéz elképzelni, hogy milyen lehet, amikor valaki 35 évesen, 14 év szerelem után megözvegyül, és onnantól kezdve egyedül neveli négy gyermekét – egy jurtában.

De nem is kell ebbe belegondolnunk.

A 6lépés YouTube csatorna nyáron ugyanis leforgatta, és a közelmúltban nyilvánossá tette azt a két, részenként háromnegyed órás videót, ami Rossel Ildikó Szildáról szól, s mindarról, amit a világról gondol.

Ez a film egy anyáról szól, aki férje halála után úgy tudott családfenntartóvá válni, hogy azokat az erőforrásokat, amiket eddig mint feleség használt fel, most az önkiteljesítésre és a pénzkeresésre fordítja. Mindezt úgy, hogy édesanyaként továbbra is lehessen a négy, apa nélkül marad gyermeke mellett.

Az Instagramon találtam Szilda oldalára. A blogját nézve azt éreztem, hogy az életszituáció, amibe került, több szinten is megfog. A 6lépés csatornával máskor is készítettünk már hosszabb riportot hús-vér emberekről, részeg fiatalokról egy fesztiválon, vagy arról, hogy ki mit gondol a körülötte lévő világ törékenységéről, a pandémiáról, de a nagyszüleimmel is készítettem már videósorozatot. Ezért is kerestem meg Szildát, hogy benne lenne-e egy videóriportban”

– meséli Nagy Ádám, a 6lépés és a Fókuszcsoport csatorna alapítója.

A videó nem csak egy önmagában is inspiráló nőt mutat be. Magába foglalja Szilda gondolatait, azokat, amelyek egyenként is hosszú időre elegendő elmélyülésre késztetnek, ám csokorba gyűjtve betekintést engednek egy, az ideálishoz egészen közel álló életfelfogás megismerésébe.

Még akkor is, ha Szilda döntései és megfogalmazásai gyakran vitára késztetnek, meglátásai mégis fontos kérdéseket feszegetnek. Szilda gondolatai, életszemlélete azokhoz az ajtókhoz ad kulcsot, amelyekkel a legtöbb ember magára zárja a világot.

Szilda példája az, ahogyan a jurtában egy család él. Körülöttük a természet, ami megtanít a túlélésre.

A két videó remek lehetőség arra, hogy Szilda történetén és életfelfogásán keresztül virtuálisan ki tudjunk lépni a tégla és betonfalak közül, és olyan dolgokon merengjünk, amiket talán észre sem vettünk, hogy azok is a mindennapjaink részei.

Szildának és férjének volt egy telke, de arra már nem volt pénzük, csak vágyuk, hogy építkezzenek rajta. A telek üresen állt egészen addig, amíg Szildáéknak el kellett hagyniuk albérletüket. Az élet választás elé állította őket. Vissza a szülői házba, vagy haladni tovább az önállósodás útján?

Úgy döntöttek, hogy nem szeretnék hitelfizetéssel tölteni hátralévő életüket, de vágytak a külön életre, és sok gondolkodás, keresgélés útján rátaláltak a jurtára, mint lehetséges otthonra.

Ez a mára már szokatlan létezési forma új kihívások elé állította őket, a nehézségekben mégis mindig megtalálták örömöt: együtt voltak, boldogok és egészségesek.

Pár évvel később két változás érkezett a jurtában élő család életébe: egy betegség, és egy negyedik gyermek. A betegség minden addig felállított szabályrendszert megingatott. Próbára tette a biztos alapokat, s végül magával vitte Szilda férjét.

A negyedik gyermek azonban a veszteség ellenpólusaként arra emlékeztette a csonkán maradt családot, hogy az élet nem áll meg, a világ dolgai folyamatosan változnak. Ettől még marad öröm és nevetés, és csupa olyan jóság, amiért másnap megéri újra felkelni. Amiért érdemes küzdeni.

A két videóban beletekinthetünk Szilda életébe, múltjába, megismerhetjük a világról alkotott képének szeletét. Minden Szildából származó és tőle kapott puzzle-darab arról árulkodik, hogy

a végtelen hite lehet a kulcsa annak, hogy képes a férje halálában is megtalálni a hála érzését.

Hitet a szerelemben, a házasságában, a gyermekeiben; hitet önmagában, amire csak akkor talált rá igazán, mikor legnagyobb támaszát elveszítette.

Amikor ott állt a négy gyerekkel, tudta, hogy családfenntartóvá kell válnia, de azzal is tisztában volt, hogy mindezt úgy szeretné meglépni, hogy az ne vegye el energiáit a gyerekek nevelésétől.

Azokból az energiából tudott dolgozni, amiket mint feleség már nem tudott elégetni.

Elkezdett írni, alkotni, létrehozni dolgokat, tartalmat gyártani. Beszélget, másokon, másoknak segít. Bátor döntést hozott: nem szállt be a biztos jövedelmet ígérő mókuskerékbe, az felemésztette volna. Folyamatosan önmagából merít erőt, ami azóta is csak kamatozik.

A 6lépés csatorna videói pedig meghozták számára azt a nyilvánosságot, ami abban segítheti, hogy édesanyaként továbbra is el tudjon látni egy családot.

Mikor jöttek hozzám a fiúk forgatni, az egy oázis volt a karantén sivatagában. Én egyedül itt megfulladok. Egyik barátomat sem akarom megsérteni, mert velem vannak és vigyáznak rám, de hála Istennek, van saját életük. Nagyon inspirálóak voltak a srácok, élveztem a forgatást. Amikor a felvétel után pár hónappal kijött az első videó, pánikba estem. Azt éreztem, hogy azóta is rengeteget változtam. Én nem állok meg, minden nap megyek előre. De így is azt gondolom, hogy tudtam olyat mondani, ami érdekes lehetnek mások számára. A két videó viszont meghozta a hírnevet is, ami új kihívásokkal jár, de állok elébe. Viszont fontosnak tartom, hogy megmaradjon a személyes hangvétel. Rengetegen írnak rám, és azt érzem, hogy én is erre vártam. Talán most érik be az elmúlt másfél év kőkemény munkája.

– meséli Szilda, aki Szilda Asztala néven maga is készít videókat. Azokban beszélget, és közben betekintést enged a jurta családi körébe is.

A jurtaélet, az őket ért tragédia, az egy térben létezés sok dologra tanította a családot. Ennyi év után már Szilda is vágyik egy családi házra, és arra, hogy néha legyen egy ajtó, amit magára tud zárni. Ha ahhoz van kedve.

(Borítókép: Szilda. Fotó: 6lépés / Youtube)