Meghalt Hilton Valentine, a The Animals gitárosa

77 éves korában meghalt Hilton Valentine, a The Animals együttes gitárosa és alapítója. Az angol zenész halálát felesége, Germaine Valentine megerősítette – írta a The Sun brit lap. Hilton Valentine 1943-ban született. A hatvanas évek elején csatlakozott a zenekarhoz. A zenész a The House of the Rising Sun című dalban játszott gitárszólója miatt lett népszerű.

A lap megemlíti, hogy a gitáros gyerekként árván maradt, akkor kezdett el a zene iránt érdeklődni. Először a The Wildcats rockbandával játszott. 1966-ban elhagyta a zenekart, de jóban maradt a tagokkal. Szólóalbuma 1969-ben jelent meg All In Your Head címmel. 2001 óta az ő neve is ott van a hírességek sétányán Hollywoodban.