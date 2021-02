Curtis üzent Tóth Gabinak: Inkább magával foglalkozzon

A Blikk és a Bors is hozott egy-egy sztorit Széki Attiláról, azaz Curtisről. Az utóbbi lap inkább arról ír, hogy a rappert mennyire viselte meg az elmúlt időszak, aki saját bevallása szerint egy éve munkanélküli. Egy ponton felmerült Tóth Gabi neve is. Az énekesnő legutóbb azzal került be a hírekbe, mert egy kommentelőt „kirúgatott” a munkahelyéről. Curtis azt üzente Tóth Gabinak, hogy

Én egyébként mindig magammal foglalkozom, Tóth Gabinak is ezt kéne tennie.

Aztán szóba jött még az, hogy amikor még voltak koncertek, akkor hány nő ugrott be a backstage ablakán.

Vittem be rengeteg nőt, de most már nem viszek

– mondta Curtis. Utóbbi talán érthető, hiszen egy éve él párkapcsolatban új barátnőjével, a kosárlabdázó Barnai Judittal, akinek most kulcsot is adott a lakásához. Már szóba került az összeköltözés, de így is igyekeznek a lehető legtöbb időt együtt tölteni.

(Blikk, Bors)