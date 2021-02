A magyar TikTok arcai: a pillangós lány

A TikTok izgalmas, kimeríthetetlennek ható felület. Rengeteg magyar és külföldi felhasználó gyárt rá tartalmakat, az algoritmusa miatt pedig a felhasználó egész rövid idő alatt jut arra a felismerésre, hogy az applikáció csak az érdeklődésének megfelelő tartalmakat kínálja. Ezért cserébe csupáncsak azzal kell tisztában lenni, hogy az összes tárolt adat Kína tulajdonába kerül.

Bár a piac nagy, itthon is van egy-két olyan tartalomgyártó, akiknek az oldala olyannyira kinőtte magát, hogy szinte megkerülhetetlenül előbukkanhat bárki kezdőlapján. Ilyen Lady Szomjas, akivel az Index is készített már interjút, és ilyen A pillangós lány néven posztoló lány is, aki nemcsak igéző tekintetével hívta fel magára sokak figyelmét, hanem különleges állatkáival is.

Videóiban hatalmas égszínkék lepkék, orchideamanók, mosolygós arcú ugrópókok, leopárdgekkók és lenyűgöző kígyók vállalják a vendégszereplést. A pillangós lány mögött Várkonyi Viktória áll, fotós, és leginkább Helena néven ismert.

Gyerekkorom óta nagyon szeretem az állatokat, a különleges dolgokhoz pedig ösztönösen vonzódom. Anyukám mindig azt mondta rám, hogy olyan vagyok, mint egy kis különc mesefigura, szóval nem ma kezdtem.

A lepketartásra például két dolog inspirálta. Bécsben, az állatkerti lepkeházban tett látogatása, és egy külföldi tartalomgyártó srác, aki csak rovarokkal foglalkozik.

Az egyetemen természetvédelmi szakon végzett, viszont nem sokáig dolgozott ebben a szakmában. Azt mondja, ha egyszer valahol külföldön találná meg a boldogságát, ott újra kipróbálná magát a természetvédelemben.

Az állatos videókat eleve abból a célból kezdte el forgatni, hogy edukálja az őt követő vagy a profiljára rábukkanó gyerekeket.

Nagyon jó érzés tanítani az embereket, főleg a fiatalabbakat. Zavaros világot élünk, gondoljunk csak bele, egy mai gyereket mennyi inger ér nap mint nap. Ennek mi töredékét sem kaptuk anno. Pedig most vannak abban a korban, amikor formálni lehet személyiségüket, és még fontosnak tartják a jövőt. Ha pedig képesek fiatalon elfogadni a különcséget és a másságot, mint esetünkben a pókokkal, kígyókkal, akkor később is elfogadóbban lesznek.

A pillangós lány oldalon háromféle videótípus található. Tanító jellegű videók, ahol tudományos információkat mesél a különleges lényekről. Vicces videók, amelyek szintén azt a célt szolgálják, hogy a sztereotípia alapján félelmetes állatok inkább kedvesnek tűnjenek. Sok olyan videót is feltölt, ahol negatív vagy bántó kommentekre válaszol.

A legtöbb negatív kommentre azért reagálok videókban, hogy lássák az emberek, hogy ezeket is le lehet válaszolni, méghozzá normálisan. Úgy gondolom, minden ember, még az is, aki gusztustalan módon fejezi ki a véleményét, az is megérdemli a választ, amiben én is elmondom, mit gondolok. Ha nem szereti ezeket az állatokat, azt tiszteletben tartom, de arra kíváncsi vagyok, miért pont így fejezi ki magát.

Azt is tudom, hogy nagyon sok negatív kommentet kisgyerekek írnak, akik még mindent leírnak, amit épp gondolnak. Nekik még nincs olyan értékrendjük, hogy tisztában legyenek vele, hogyan is kell a dolgokat kezelni. Eleinte idegesebb voltam, de most már úgy állok mindenkihez, hogy valószínűleg a közhelyek alapján írnak, így próbálok senkit sem elítélni, inkább adni egy olyan választ, ami talán megváltoztatja az álláspontjukat.

Nem mindig lepkékkel vette körbe magát. Volt olyan korszaka is, mikor akvarisztikával foglalkozott. Egyszer például 12 akváriuma volt otthon, mert nagy divatnak örvendtek a sziámi harcos halak, és azokról elhíresült, hogy kis helyen is jól érzik magukat. Ám ez az információ nem feltétlenül állja meg a helyét, így vásárolt egy tucat harcos halat, hogy legalább ennyit megmenthessen.

Most már, a lepkék mellé, hüllőket és egyéb rovarokat is be tudott szerezni, két kis pókja például hatalmas szeretetnek örvend a TikTok közösségében.

Sok olyan üzenetet kapok, hogy Pimpike (így hívják az egyik pókomat) miatt nem ütnek le már otthon pókot, inkább pohárba teszik és kiviszik, vagy hagyják őket. Szerintem ez nagyon kedves, hogy Pimpike már így több póktársa életét is megmentette.

De nagy sláger lett a nem is olyan rég beszerzett piton, hozzá rövid időn belül két másik kígyó is társult. Pár év múlva, amikor a kígyók felnőnek, szeretne tenyésztéssel is foglalkozni.

A pillangós lány eleinte utazós tartalmakat töltött fel csatornájára. Dolgozott a Maldív-szigeteken, ahol korallzátony visszatelepítésén is munkálkodott, akkoriban víz alatti, búvárkodós videókat készített. Ott fogalmazódott meg benne, hogy szeretne olyan utazós videókat, ahol az állatokat saját élőhelyükön tudja bemutatni. Erre a járvány alatt most kevesebb lehetősége van, így kerültek előtérbe az állatok.