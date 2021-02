Orbán Viktor fügepálinkát küldött Nagy Ferónak a születésnapjára

Nagy Ferónak tetszett és jól esett, hogy Orbán Viktor észrevette, születésnapja volt és felköszöntötte. A nemzet csótánya január 14-én töltötte be a 75. életévét. Az énekes a Rockstation blognak adott interjúban azt mondta, hogy a miniszterelnöktől fügepálinkát is kapott, amit szerinte a Karmelita kolostorban termeltek, ott ugyanis ahogy ő emlékszik fügefák is vannak.

Nagy Feró kiemelte, hogy őt nem zavarja, ha valaki nem rajong érte a miniszteri köszöntő miatt. Mint mondta, azok akik rajonganak érte, de kicsit más irányba mentek el, felköszöntötték, de azok, akik „nagyon nagy baloldaliak”, ők nem. Szerinte „érdekes a dolog”. Azt azonban leszögezte, hogy tiszteletben tartja mindenkinek a politikai állásfoglalását.

Nekem a születésnapi albummal kapcsolatosan az az elsődleges, hogy az én személyem vagy a szerzeményeim, a tevékenységem összefogta a zenésztársadalmat, és Ákostól Bródyig mindenki megtisztelt azzal, hogy rajta van ezen a lemezen

– nyilatkozta a születésnapi kiadványról. Szerinte a zenésztársadalom tagjai politikai oldaltól függetlenül összetartoznak, „ez egy nemzeti minimum”