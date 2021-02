Viharos kapcsolatot hagy maga mögött Tóth Andi

Tóth Andi énekesnő a minap jelentette be, hogy szakított a párjával, Szabó Ádámmal. Most a LifeTV Breaking című műsorában ismét megszólalt a a történtekről, és az is kiderült, hogy tányértörés is előfordult Tóth Andi múltjában a viták miatt.

Törés… Törés volt, mert végül is szakítottunk, együtt voltunk két és fél évet. Nyilván más volt. Szerintem mindketten jobban jártunk így. Utólag szerintem azért beláttuk

– mesélte, majd hozzátette, hogy a korkülönbség problémája is előjött. Tóth Andi és Ádám között hét év az eltérés, de Andi szerint ez nem érződött.