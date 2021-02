Hiába békült ki Győzike a testvérével, nem tartott sokáig

Néhány hónappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy a Gáspár-testvérek hosszú évek után kibékültek egymással. Győzike a Borsnak elárulta: hiába nyújtott békejobbot, testvére nem kért belőle.

És a NAV az adócsalással kapcsolatos vádat is ejtette. A lefoglalt vagyonát is visszakaphatja.

A testvérpár egyéves mosolyszünet után kibékült egymással, ám úgy tűnik, ez az egyetértés nem tartott sokáig. Győzike ugyanis most szomorúan árulta el, hogy azóta sem beszélt a testvérével:

Valóban volt egy teátrális békülés tavaly karácsony előtt, ami, ha jól számolom, legalább hatvan percig tartott, vagyis addig, amíg ott volt a fotós és az újságíró. Azóta nem láttam őt, pedig nagyon boldog voltam, hogy végre együtt töltjük az ünnepeket. Hogy őszinte legyek, nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy zavarom őt abban, hogy felépítse a karrierjét. Nem tudja elviselni, hogy 25 éve itt vagyok és itt is maradok. Be kellett látnom, hogy a nagy békülés csak a pénzről szólt! Ezért akart békülni! Elhittem, hogy a közös interjú után minden rendben lesz köztünk, de Zsolti csak azt az 1 milliót látta maga előtt, amit tiszteletdíjként kaptunk. Csak csendben jegyzem meg, hogy azóta sem hozta át a részem, de még csak a postaládába sem dobta be. Ennyiért adta el a testvérét.