Egy darabot kitépett a szívemből a halálod – búcsú Siklósi Örstől

Egy darabot kitépett a szívemből a halálod – írja Facebook-oldalán Veress Áron, az AWS zenekar dobosa. A zenész közös emlékekkel, megható sorokkal búcsúzott Siklósi Örstől, aki február 5-én hunyt el. A zenekar frontemberénél tavaly nyáron diagnosztizáltak leukémiát, a súlyos betegséget nem tudta legyőzni.

A tragédiáról a zenekar adott hírt Facebook-oldalán. Mint írták, Örs januárban szeretett volna kiállni a nyilvánosság elé, hogy elmesélje küzdelmét a betegséggel. Tavasszal készült kiadni első szólólemezét, s nyáron készült volna az AWS legújabb, ötödik nagylemeze.

Siklósi Örstől rengeteg zenésztársa búcsúzott, a Duna Televízió műsorának második válogatója, A Dal 2021 pedig a zenekar 2018-as győztes produkciójának lejátszásával kezdődött.

A zenekar vasárnap délután közölte Facebook-oldalán: az Akvárium lépcsői alján alakítottak ki egy olyan emlékhelyet, ahol a rajongók is elbúcsúzhatnak Siklósi Örstől.

Az Index a helyszínen járt, Örsért rengeteg gyertya ég, fotója mellett fehér rózsákkal emlékeznek az énekesre.

Vasárnap délután a zenekar dobosa, Veress Áron is megható szavakkal búcsúzott testvérétől, barátjától, zenésztársától:

Szia Örs. Tudom, hogy utálod, ha nyálas dolgokról beszélek, de most végig kell hallgatnod. A suli első napján, amikor találkoztunk, téged egyből átültettek egy másik padba, mert már akkor is rosszcsont voltál. Ott a Duduval össze is beszéltünk, hogy na azzal a sráccal tuti jóban leszünk majd. Hát így is lett, bár az, hogy jóban lettünk, az nem kifejezés. Te a bátyám voltál, pedig csak két nappal voltál idősebb nálam. Egész életemben ott volt a kezed a vállamon, és segítettél azzá válni, aki ma vagyok. Tudom, én is segítettem azért neked, de maximum annyiban, hogy megtanítsalak csajozós sms-t írni, mert abban kivételesen én voltam a jobb. Te viszont őszinteségre, önzetlenségre és bátorságra neveltél, igen, ez a te érdemed. Ezért vagyok most is bátor, és próbálom felfogni, mi történt igazából. Az történt, hogy te most elmentél valahova, és egy olyan nagy dolgot hagytál magad mögött, amit még nem értett meg a világ, de én sem. Remélem, egyszer majd a közelében lehetek annak, amilyen ember voltál, mert a hősöm és a példaképem vagy és leszel is. Azon leszek, amíg élek, hogy azokat az értékeket amiket te képviseltél, továbbvigyem. Nagyon nehéz dolgom lesz, de nem fogsz csalódni bennem, ezt most megígérem. Egy darabot kitépett a szívemből a halálod, de remélem, nálad van az a darab, vigyázol rá, és ha találkozunk, akkor visszaadod, hogy megint egésszé tegyél, ahogy mindig is tetted. Szeretlek tiszta szívemből, de ezt úgyis tudod. Viszlát, te csoda! Minden napom a te emlékeddel fog indulni, amíg élek. A testvéred, barátod, dobosod.