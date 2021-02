Barátai tartják a lelket Szabó Zsófiban

Magánéleti válsága miatt nehéz időszakon megy keresztül Szabó Zsófi, de a bajban nem marad egyedül.

Az RTL Klub műsorvezetője négy év házasság után jelentette be, hogy gyermeke édesapjával, Kis Zsolttal külön utakon folytatják. Bár gyermeküket közösen nevelik majd, a válás mellett döntöttek. A Vasárnapi Blikk úgy tudja, Zsófi nehezen viseli ezt az időszakot, de régi barátai és kollégái mellette állnak.

Noha az utóbbi években főként a családjára és fiára koncentrált, amiért nem hibáztatható, a barátai, akikre emiatt kevesebb figyelmet fordított, mégsem hagyták cserben. Zsófi egyszerűen nem jó kapcsolattartó, nem az a típus, aki csak úgy felhívja a másikat, hogy hogy van, de egy nagyon szerethető ember. Most rossz passzban van, és azt látom, hogy összezárnak körülötte, amiért ő végtelenül hálás. Anyukája és a testvére pedig változatlanul mellette áll, ahogy eddig is. A munkahelyén mindenki szereti Zsófit, ők is támaszai, legfőképpen Peller Mariann, aki rengeteg jó tanáccsal látja őt el