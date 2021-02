Halála óta nem nyúltak Sas József holmijához

Már több mint három hete kísérték utolsó útjára Sas Józsefet. A Jászai Mari-díjas színész hosszú betegeskedés után, 82 éves korában hunyta le örökre a szemét. Betölthetetlen űrt hagyott maga után felesége, Komjáti Zsuzsa szívében, akivel 43 évig voltak házasok.

Zsuzsa asszony aktív életet él, ügyeket intéz, hogy ezzel is elterelje a gondolatait a fájdalmáról. A lakás, közös életük színtere az utóbbi években egyre inkább kezdett egy kórházi osztályhoz hasonlítani. Az özvegy mégis mindent úgy hagyott, ahogy eddig volt. Sas József ruhái, használati tárgyai mind ott vannak most is, ahol hagyta. Zsuzsának még nincs ereje változtatni – írja a Bors.

Nehéz. Nagyon nehéz a magány elviselése. Még szoknom kell, nem tudom, hogyan kell ezzel együtt élni, de majd megtanulom. Muszáj megtanulnom. De nekem ez még nem megy

– mondta a lapnak Zsuzsa asszony.