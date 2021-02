Azt mondják, Britney Spears halott, az apja él helyette

Britney Spears, a tinisztárból világmegváltó énekesnővé avanzsált popsztár korunk egyik legmegosztóbb híressége, a celebek celebje, a botrányhősnők botrányhősnője. Valamit azonban sokan nem tudnak róla: közel másfél évtizede nemhogy a karrierjének, de a saját testének sem ura. Az összeesküvés-elméletek szerint már nem is él, vagy ha mégis, akkor a világtól és mindenféle emberi érintkezéstől elzárva fogva tartják. Rajongók milliói állnak ki jogaiért a #FreeBritney mozgalom keretében. A jelenségről pár napja Framing Britney Spears címen a The New York Times készített dokumentumfilmet, amelynek hangvétele viszont teljesen olyan, mintha egy memoár lenne...