Szex, vámpír, helyesírás – ez érdekli az olvasókat

Minden könyvnek megvan a maga sorsa. Régi mondás, közhely is, igaz is.

Ám minden könyvnek megvan a maga helye is, pontosabban a helyezése is.

És ezúttal most nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy a polcon hová tesszük, hanem inkább arra, hogy a kiadók, a terjesztők milyen rangsort állítanak fel.

Most tekintsünk el attól a marketingforgástól, amikor a kiadók, a könyvesboltok felállítanak egy toplistás polcot, és a hétfőn megjelent friss és ropogós regény már aznap a dobogós helyezést ér el, mert nyilván van az az üzleti érdek és fogás, amelyikkel a megjelenés napján az élre lehet kúszni.

És most tekintsünk el attól, hogy melyik könyv valójában kinek tetszik, mert ez annyira szubjektív, hogy ez alapján nehéz volna kijelenteni, hogy ez vagy az a könyv a legjobb.

Merthogy az ízlés ritkán objektív.

A Bookline ezért is döntött úgy, hogy az eladási mutatókat összevetve összeállít egy listát az elmúlt tíz év legjobb – illetve már tudjuk, hogy legkeresettebb – könyveiről. Az eredmény talán meglepő, talán várható, ám bárki eldöntheti, összevetheti saját olvasmányélményeivel.

Meg azzal, hogy vajon az ő érdeklődési köre is kimerül a szex, a vágy, a vámpírromantika, vagy éppen a helyesírás témakörében.

Előbb lássuk a listát, aztán bárki szavazhat is, hogy megtudja, hogy a pontszerző helyre került könyvek közül melyik a legnépszerűbb. Vagy valamelyik más.

10. E. L. James: A szabadság ötven árnyalata

Ulpius-ház, 2012, 636 oldal

A mamipornónak is csúfolt regény világszerte az évtized legnagyobb példányszámban eladott könyve volt.

9. Elaine Mazlish; Adele Faber: Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje

Reneszánsz Könyvkiadó, 2013, 301 oldal

Gyereknevelési szakkönyv, érzelmi-kommunikációs bédekker, ami segíthet a családi viták elsimításában.

8. Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

Kulcslyuk, 2018, 288 oldal

A transzgenerációs pszichológia alapkönyve. Azt a kérdést vizsgálja, hogy felmenőink életének történései hogyan öröklődnek, és hogyan vannak hatással az életünkre.

7. Dan Brown: Inferno

GABO, 2016, 656 oldal

Langdon professzor ismét megmenti a világot, és ismét ráébreszt arra, hogy a vakbuzgóság lényegében halásos.

6. Frei Tamás: A Megmentő

Alexandra, 2019, 587 oldal

A könyv A Bankár folytatása. Magyar modellek, párizsi kémek, miniszterelnökök, oligarchák. Összeesküvés Londontól Teheránig, és Párizsban.

5. Berg Judit: Rumini

Pozsonyi Pagony, 2017, 215 oldal

2006-ban lépett színre Rumini, a tengerészegér, és tavaly megjelent már a sorozat tizedik része is. A szerző azt mondja, ez már olyan, mint egy házasság.

4. Nyáry Krisztián: Így szerettek ők – Magyar irodalmi szerelmes könyv

Corvina, 2019, 132 oldal

Írók, költők szerelmesek. A szerző azt mondja, hogy őt is meglepte a történetek sikere, de végül is a művészek is lehetnek szerelmesek.

3. E. L. James: A szürke ötven árnyalata

Libri, 2020, 647 oldal

A titokzatos fiatal milliárdos, Christian Grey és – a sztori elején még szűz – egyetemista lány kapcsolatának kendőzetlenül megírt szerelmes-erotikus regénye.

2. Stephenie Meyer: Breaking Dawn – Hajnalhasadás

Könyvmolyképző, 2010, 776 oldal

Edward és Bella szerelmi története nyugvópontra ér, avagy egy ember is lehet vámpír, csak ahhoz előbb meg kell halnia.

1. Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai

Akadémiai Kiadó, 2019, 611 oldal

Azt mondják, nyelvében él a nemzet, de ha valami mindig és folyamatosan változik, az egy nemzet nyelve. Ez a könyv erre bizonyíték.

