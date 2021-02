Eddig Budapestre kellett költözni ahhoz, hogy valaki klasszikus balett szakon diplomát szerezzen. Mostantól ezt Győrben is meg lehet tenni, igaz, egyelőre csak háromévente. A Magyar Táncművészeti Egyetem ugyanis kihelyezett táncos és próbavezető szakot indít klasszikus balett szakirányon a győri Széchenyi István Egyetemen a 2021/2022-es tanévben, a Győri Balettel együttműködésben. Az érdeklődők február 15-ig adhatják be jelentkezésüket.

Az öt évtizede alapított győri Széchenyi István Egyetemen már eddig is létezett Művészeti Kar, mostantól azonban klasszikus balett táncos és próbavezető szakkal bővül.

Innen, illetve Markó Iván szárnyai alól indult el Popova Aleszja príma balerina, az Operaház magántáncosa is. A középiskolai tanulmányaikat befejező tanulók nagy hányada folytatja felsőfokú tanulmányait a ma már egyetemi képzést nyújtó Magyar Táncművészeti Egyetemen.

A szakot a jövő tanévtől a 70 éves Magyar Táncművészeti Egyetem és a nemzetközi hírű Győri Balettel közösen indítja a Széchenyi István Egyetemen.

A Magyar Táncművészeti Egyetem így már az ország három vidéki pontján, Nyíregyházán (néptánc szakon), Pécsen (modern tánc szakon) és Győrben (Klasszikus balett szakon) képezi majd a táncművészeket. A képzés forgórendszerben működik, a hallgatók így háromévente tudnak egyetemi végzettséget szerezni lakóhelyükhöz közel.

A diploma megszerzése után több irány is megnyílik a hallgatók előtt: egyrészt lehetőségük lesz a helyi (vagy az országos) együttesekben hivatásos táncosként elhelyezkedni, másrészt tanulmányaikat a Magyar Táncművészeti Egyetem tánctanár mesterszakán folytathatják.

Sokáig csak Balettintézetként emlegették

A Magyar Táncművészeti Egyetem az 1950-ben alapított Állami Balett Intézet jogutódja. Az intézmény 1983-ban vált főiskolává, hét évvel később Magyar Táncművészeti Főiskolává nevezték át, 2017-ben pedig egyetemi minősítést kapott. Az MTE-n általános és középiskolai, továbbá bolognai rendszerű felsőoktatási képzés folyik, így a hallgatók Bachelor of Arts szinten táncművész, illetve táncos és próbavezető, míg Master of Arts szinten táncpedagógus, klasszikus balettművész és néptánc művész szakokon tudják tehetségüket kibontakoztatni. Az egyetem növendékei a kezdetektől fogva jelen vannak a színpadon is, a Magyar Állami Operaház előadásaiban, illetve különböző hazai és nemzetközi pódiumokon (akár önálló előadásokkal is), de nemzetközi versenyeken is lehetőségük nyílik magukat megmérettetni.