Ennyit az idei magyar Oscar-álmokról

Nem került be egyetlen magyar alkotás sem az idei Oscar-díjakra jelölt filmek szűkített listájára – vette észre a hvg.hu. Az idén három alkotás is versenyben volt az amerikai filmakadémia díjára: az idegen nyelvű filmek között Horvát Lili filmje, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, az animációs rövidfilmek között nevezték Andrasev Nadja Szimbiózis, valamint M. Tóth Géza Matches című kisfilmjét is.

A nemzetközi filmek között többek között még versenyben van a nagy esélyesnek tartott, dán Még egy kört mindenkinek, a Collective című román dokumentumfilm, a Remény című norvég dráma, a cseh Sarlatán és a francia Ketten. A további érintett kategóriák a dokumentumfilm, a rövid dokumentumfilm, a smink és haj, a legjobb zene, a legjobb betétdal, az élőszereplős rövidfilm és a vizuális effektek voltak.