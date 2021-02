Kiszivárgott, hogyan ér véget 23 év után a Barátok közt

Nyár elején megszűnik az ország elmúlt bő két évtizedének legjelentősebb sorozata, a Barátok közt. A produkció méltó módon szeretné lezárni a közel 23 éve tartó történetet.

A Blikknek egy ismeretlen kiszivárogtatott egy 120 oldalas dokumentumot, amely állítólag számos igazán jó és meglepő sztorit tartalmaz.

Annyit árultak el mindössze, hogy több izgalmas családi és magánéleti történettel és meglepő fordulatokkal készülnek lezárni az RTL Klub népszerű sorozatát, amely utolsó időszakában néhány korábban erősen meghatározó szereplő is feltűnik majd.

A lap megkereste a producert, hogy mit szól a kiszivárogtatáshoz, ám Ondruss Ilona titokzatosan válaszolt:

Az nem meglepő, hogy már most sokan kíváncsiak arra, mi lehet a Barátok közt utolsó epizódjában. Számos híres sorozatnál is szinte vadászat indult, hogy idő előtt kiderítsék, miként búcsúznak a karakterek, így kifejezetten hízelgő ez az érdeklődés. Azt viszont kicsinyes és szakmaiatlan dolognak tartom, ha valaki visszaél egy ilyen információval. A Barátok közt befejezésére egyébként több verzió készült, még nem lehet tudni, hogy melyik kerül majd képernyőre. Az biztos, hogy az utolsó epizódokban méltóképpen búcsúzunk el a nézőktől. Az is elképzelhető, hogy néhány régi szereplő is feltűnik.