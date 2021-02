Internátusban verték meg és drogozták be Paris Hiltont

Hetek óta Marilyn Manson botrányától és Britney Spears szélmalomharcától hangos a sajtó, ám az említett bajkeverőkön és elszenvedőkön kívül is találni olyan hírességet, akinek a saját ügye a legfájóbb. Ilyen celeb többek között a hírességéről híres szőkeség, Paris Hilton is. Négy hónappal a This is Paris című dokumentumfilm bemutatója után ismét a médiaszemélyiség tinédzserkori bántalmazásáról cikkeznek a lapok. Igen ám, csakhogy azóta történt egy s más az ügyben: hétfőn Hilton vallomást tett az őt ért sérelmekről Utah állam igazságügyi bizottsága előtt.

Hírességnek lenni nem egyszerű, sőt, a felszínesnek tűnő életük sokkal nehezebb és elviselhetetlenebb, mint azt egy átlagember gondolná. Minden tekintet a celebre szegeződik, és hiába van az illetőnek vagyona, nem lehet mindenkit lekenyerezni néhány ezer dollárral. A szégyentől és megvetéstől félve ezek a sztárok gyakran hallgatnak a fájdalmas emlékeikről, mintha csak ezen múlna, hogy mennyien rajonganak értük...

Paris Hilton karaktere sokkal több, mint egy maszk, amit a testileg és lelkileg sérült nő az arca elé tart.

A traumától senki nem véd meg

A ma már harminckilenc éves Paris Hilton tizenhét esztendős volt, amikor rossz magaviselete miatt közel egy évre bentlakásos iskolába küldték a szülei. A szigorú és konzervatív értékeket képviselő anya és apa lázadó, fiúsan viselkedő lányát az éjszaka közepén hurcolták el az illetékesek, és vitték el a Provo Canyon School nevű intézménybe. A család ezt követően úgy tett, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Bár gyakran látogatták a kis Parist, a dokumentumfilm felvételéig fogalmuk sem volt arról, hogy a gyermekük mit élt át húsz évvel korábban.

A kamaszlányt ismeretlen eredetű gyógyszerekkel tömték, majd, amikor megtalálták a szemeteskosárba dobott bogyókat, brutálisan megverték.

A szabadban alig járt, tizenegy hónapig napfény és friss levegő nélkül volt kénytelen túlélni.

A magánszféra ismeretlen fogalomnak számított az intézményben, kivéve persze, amikor bezárták őt egy szobába.

Még a fürdőszobát sem használhatta felügyelet nélkül, a kamaszlány férfi őrök szeme előtt volt kénytelen zuhanyozni.



Az őt ért sérelmeket korábban esélye sem volt megvallani, hiszen nemcsak őt magát, de a családját is megfigyelés alatt tartotta az iskola.

Hiltont a mai napig rémálmok gyötrik, sokszor megjelenik előtte az „elrablása” estéje. A nő legsúlyosabb traumaként azonban azt a pillanatot élte meg, amikor az iskola személyzete magánzárkába tette őt. Az apró, vérfoltos szobában még ablak sem volt, a sötét zugban tapasztalt látvány pedig 22 évvel később is kísérti a celebet.

De legalább születhet egy törvénymódosítás

Na de mi volt a célja azzal, hogy két évtized után megtörje a csendet? Nos, elsősorban az igazságszolgáltatás, valamint a további incidensek elkerülése – hogy egy gyermek ne még több sérüléssel térjen haza, mint amennyivel az intézménybe került. A többi túlélővel karöltve olyan kezdeményezésbe kezdtek, amelynek keretein belül megosztották a saját történetüket, és amelynek segítségével azt remélték, hogy elfogadják a törvényjavaslatukat, vagyis, hogy szigorúbban ellenőrzik majd az intézményekben gondozott gyerekeket és tinédzsereket. Hilton felszólította Joe Biden elnököt és a Kongresszus vezetőit is, hogy tegyenek lépéseket az ügyben.

Kedden egyhangú döntés alapján el is fogadták a javaslatot. A Breaking Code Silence nevű ifjúsági érdekvédelmi- és képviseleti csoport szerint Paris megérdemli a dicséretet, hiszen teljes erőbedobással dolgozott az új jogszabály előremozdításában.

(A Provo Canyon Schoolnak jelenleg új tulajdonosa van, a vezetés azonban nem hajlandó megszólalni sem Paris Hilton ott töltött idejéről, sem pedig a korábbi eseményekről. Az iskola honlapja szerint az előző tulajdonos 2000-ban adta el az intézményt, vagyis Paris Hilton 1999-es szabadulása után.)

Börtönbe kényszerített sorstársak

Nemcsak Paris Hilton, hanem több másik híresség is bevallotta, őt is érte hasonló trauma fiatal korában.

Drew Barrymore pár hónapja készített interjút Hiltonnal, ahol elmondta, őt is magánzárkába rakták, méghozzá közel másfél évig élt egy, a Provo Canyonhoz hasonló intézményben. Igaz, a celebbel ellentétben a színésznőnek egészen más tapasztalata volt a helyről. Mivel akkoriban drogproblémákkal küzdött, az elszeparálásnak hála életben maradt.

Nem változtatnék meg semmit

– mondta később.

Az LA Inkből jól ismert sztártetováló, Kat von D szintén lehúzott fél évet a Provo Canyon iskolában, amikor mindössze tizenöt éves volt. A nő Paris dokumentumfilmje után egy közel félórás videóban mesélte el, hogy miket élt át az iskola falai között. A legjobban az döbbentette meg, hogy a hely a mai napig üzemel.



Michael Jackson huszonkét éves lánya, Paris Jackson is átélte a bentlakásos nevelőintézetek kegyetlenségét. Habár ő nem nevezte meg a helyet, ahol lakott, a Hilton iránt érzett szolidaritásból elmondta, hogy a többi diákkal együtt mindannyian PTSD-től, rémálmoktól és szorongástól szenvednek, a tüneteik kísértetiesen hasonlítanak egymásra.

Senkinek nincsen akkora platformja, mint a világsztároknak. Semmi kétség, hogy számukra is ugyanannyira fájó megvallani az őket ért tinédzserkori abúzust. A felhívásaik és mozgalmaik azonban rengeteget tudnak segíteni azokon az embereken, akik a rivaldafényen kívül élnek, és zárt ajtók mögött szenvednek.

(Borítókép: Paris Hilton. Fotó: Jerritt Clark / Getty Image)