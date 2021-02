Negyvenéves a Karthago Requiem című dala

Zártkörű megemlékezést tart a Karthago együttes február 13-án, szombaton 12 órakor a budapesti Rockmúzeumban abból az alkalomból, hogy negyven éve hunyt el egy fiatal fiú a zenekar székesfehérvári koncertjén. Emlékére született meg a Requiem című dal.

Az eseményen gyertyát gyújtunk a Dezső nevű fiú emlékére, felelevenítjük a Requiem születésének, fogadtatásának körülményeit, és ehhez kapcsolódva akkori, nyugat-európai fellépéseink és turnéink történeteit

– közölte Szigeti Ferenc, a Karthago vezetője az MTI-vel.

Negyven évvel ezelőtt, 1981. február 13-án a Karthago a székesfehérvári Köfém Sportcsarnokban tartott koncertet. A korabeli sajtó szűkszavúan úgy számolt be az eseményről, hogy egy fiút agyontapostak, de ez nem volt igaz. Állítólag a fiú egy Parkán nevű, a Parkinson-kór kezelésére használt, akkoriban illegálisan drogként használt gyógyszerből kapott több pirulát egy társaságtól, bevette, majd ivott rá. Pedig korábban sosem tette. Rosszul lett, ám a dübörgő koncert közben senkinek sem tűnt fel, sőt utána is csak akkor, amikor már nagy volt a baj.

A koncert után két nappal Szigeti Ferenc, a zenekar vezetője és gitárosa a fiú emlékére megírta a Requiem című dalt. A rockos számaitól merőben elütő lírai dalt a Karthago egy alkalommal tervezte eljátszani, ez a Budai Ifjúsági Parkban történt, mintegy tízezer ember előtt. A koncertet azonban rögzítette az Ifipark akkori stúdiója, majd a felvétel kacifántos úton – Kóbor János közreműködésével – kikerült a Szabad Európa Rádió zenei szerkesztőjéhez, Cseke Lászlóhoz. A rádió elkezdte játszani, és attól kezdve naponta többször kérték a hallgatók.

A Requiem sikerre volt ítélve, és bár a számot nem tiltották be, a pártbizottság utasítására a hanglemezgyár nem reklámozta a kislemezt, amelynek csupán a B oldalára kerülhetett, egy fehér egyentasakba csomagolva. A kábítószer használatával összefüggésbe hozható haláleset összeegyeztethetetlen volt a szocialista kultúrával

– fogalmazott korábban Szigeti Ferenc. A dal külföldi érdeklődést is kapott, a Karthagót elhívták Ausztriába, az 1983-as villachi dalfesztiválra, ahol a Requiemmel megnyerték a nagydíjat; az előadás nagyzenekari hangszerelését Máté Péter készítette. Az osztrák–német OK Musica kiadó a Karthago két angol nyelvű nagylemezét is megjelentette Ausztriában, Németországban, Svájcban és a Benelux államokban, a Requiem című első lemez aranylemez lett Ausztriában. A Karthago himnuszává vált dal YouTube-nézettsége különböző változatokkal összességében tízmillió felett van, a zenekar minden koncertjén a műsorára tűzi.