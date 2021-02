Tourism is Our Passion, azaz a turizmus a szenvedélyünk címmel hagyományteremtő szándékkal indul egy új országos fotópályázat a turizmus-vendéglátás területén. Azoknak, akik ebben a szektorban dolgoznak, a járványhelyzet óta gyökeresen megváltozott a munkája, sokukon a fásultság jelei látszanak, és egyre többen állnak közel ahhoz, hogy feladják a hivatásukat, vállalkozásukat. Sőt, néhányuk esetében már múlt időbe is tehető mindez.

Adjuk vissza a szenvedélyüket! Idézzük fel a szakmánk szépségeit!

– hirdették meg most a szervezők, akik a fotópályázat képeivel betekintést kívánnak nyújtani szakmájuk kulisszái mögé. Elmesélni, miből és hogyan születik meg egy szolgáltatás, egy mámorító koktél vagy ízletes főfogás, amely boldoggá teszi a vendégeket. A képek megtekintésével kívülállók is bepillanthatnak a szállodák, éttermek, vendéglátóhelyek világának eddig rejtett oldalára. A fotópályázat küldetése az is, hogy segítse a közösségépítést az ágazaton belül.

Az elmúlt év nehézséggel és kilátástalansággal éppúgy teli volt tűzdelve, mint összefogással és segítséggel. Ezeket a pillanatokat – a változást, a humort, a hősiességet és a csendet – szeretnénk látni a pályázatra beküldött fotókon.

A verseny idei témája a „Változás”, a cél az, hogy a fotókkal emléket állítsanak a pandémia által legsúlyosabban érintett ágazat e rendkívüli időszakának. Nemcsak a vendéglátásban dolgozók képeit várják, hanem azokét is, akik igénybe vettek turisztikai szolgáltatásokat. A győztes fotók az ország hét pontján, egy időben megnyíló kiállításokon lesznek láthatók.

Kategóriák:

2020 emlékei

A turizmus hősei

Pillanatnyi mosoly

Vendégek nélkül (csend)

A beadott pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, a fődíjat pedig a közönségszavazás győztese kapja. A kiállításra minden kategóriából a zsűri és a közönség által választott első három helyezett kép kerül. A zsűri tagjai: Baki Péter, a Magyar Fotóművészek Szövetsége elnöke, Nánási Pál fotográfus, Pesti István konyhafőnök, Varró Zoltán designer, Vágó Ágnes, a Turizmus Online főszerkesztője, és Nagy-Szász István, szállodavezető.

A mobillal vagy fényképezőgéppel készült pályaműveket elektronikus úton lehet feltölteni a tourismisourpassion.com weboldalra. Csak saját, a pályázó által készített alkotás nevezhető. Egy pályázó maximum 10 fotót küldhet be, kategóriától függetlenül.

A pályázati időszak március 10-ig tart, eredményhirdetés a jövő hónap végén várható.