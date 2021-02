Állatsereglet lepte el a Szent Márk teret

Nagy Ágnes különleges, robusztus, zoomorf szobrai legutóbb 2020 szeptemberében a Várkert Bazár teraszán mutatkoztak be a nagyközönségnek, a pandémia első és második hulláma közötti röpke, csalóka szünetben.

Az Ezek nem állatok! című kiállítás korra és nemre való tekintet nélkül elsöprő sikert aratott, amihez talán a karanténból történő kiszabadulás élménye is hozzájárult. A minden látogatónak páratlan vizuális élményt és belső utazást kínáló műalkotások közül Velencében a „Venetia II.” bronzoroszlánt, a „Europe II.” acélbikát, a „Terra Antiqua” unikornist és a „Verona II.” acéllangusztát tekinthetik meg az érdeklődők a patinás Albrizzi-Capello palotában,

A hetedik alkalommal megrendezett Contemporary Venice 2021 – ITSLiquid Nemzetközi Művészeti Kiállítást és Vásárt óriási érdeklődés övezi, hiszen ez az egyik első művészeti esemény a pandémia után újranyíló Velencében. Ebben a helyzetben még nagyobb figyelem irányul a válogatásban szereplő több mint 130 művészre, aki a fotóművészet, festészet, videóművészet, installáció, szobor- és előadóművészet területén alkot a világ mintegy 40 országában.

Az idei válogatás Luca Curci kurátor felhívására az identitás témáját járja körül: a hétköznapi életünkkel párhuzamos létezés jelentéstartalmait és az életstílust vizsgálja. A kurátor koncepciója szerint hétköznapjaink történései önazonosságunk és közösségeink reflexiói. Az új városi karakter, az új rend új hétköznapokat ígér.

Nagy Ágnes szobrai természetes módon kapcsolódnak a velencei kiállítás központi motívumrendszeréhez, általuk a művész szabad, lázadó, társadalomkritikus és környezettudatos természete jut kifejezésre.

Bellák Gábor művészettörténész, aki a Várkert Bazárban méltatta Nagy Ágnes munkáit, őszi laudációjában elmondta:

A velencei kiállítás megszervezése felért egy kiadós kalandtúrával, ahogy a szobrászművész elmondta az Indexnek.

Nagy Ágnes megemlítette, hogy korábban maga is átesett a vírusfertőzésen, és bízik benne, hogy mindez egy darabig még védettséget biztosít a számára.

A szobrokat hónapokkal ezelőtt már kétszer is felpakolták a teherautóra, és az utolsó pillanatban kellett lefújni a szállítást, mert vagy olasz tartományokat, vagy múzeumokat zártak le és be. De most is nagyon örülök a kiállításnak, ahonnan csütörtök hajnalban érkeztünk haza a férjemmel. Látszik, hogy az olaszok mennyire ki vannak éhezve a kultúrára, egyáltalán bármire, ami lehetővé teszi, hogy kitörjenek az otthon négy fala közül. Most óriási pezsgés kíséri a részleges nyitást, olvasom, hogy a velencei Guggenheim Múzeum is kinyitott, özönlenek az olaszok. Külföldi turisták viszont nincsenek, kísérteties látványt nyújt az üres Velence. Ám a pandémiának van egy nem elhanyagolható járulékos haszna: megtisztult a lagúnák vize, lelátni a kristálytiszta tenger fenekére!