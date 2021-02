A születésnapos magyar rocklegenda nevét viselő, hivatalos külsejű utcatáblához egy kiegészítő felirat is tartozik a lejjebb elhelyezett, kis vörös kakassal:

Hogy tudja minden erre járó: 1964 novemberében ebben a toronyban adott őrszolgálatot az MN 7042 számú mezőtúri gépkocsizó lövészezred katonája, Földes László. Akkor, itt kezdődött a magyar rock és blues történetét is meghatározó zenészpálya: itt hangzott fel a tiltott tranzisztoros rádión a Kis vörös kakas, itt ragadja magával a Katonát a Rolling Stones zenéje, itt születik meg a magyar rockkultúra egyéni, kivételes hangú énekese, Hobo.

Mindezt 2021. február 13-án, Hobo születésnapján állították ki.

Ez a legújabb jó hír, ugyanis nemrég újra kaphatóvá vált a tavaly év végén megjelent, 14 dalt tartalmazó képregényes albuma, a Rejtő Dekameron, aminek első kiadását hetek alatt elkapkodták a boltokból.

Ráadásul elkészült Hobo legújabb, Térdig a szarban, fülig a szeretetben című önéletrajzi könyve is, melynek mottója a szerző szerint akár ez is lehetne: A vén ripacs visszanéz. Esélyes, hogy a több mint hatszáz oldalas műben további részletekre is fény derül a fáradhatatlan alkotó mezőtúri baka koráról. A könyvhöz két, régi számok új verzióját és új dalokat egyaránt tartalmazó CD is jár mellékletként. A kiadvány a tervek szerint júniusban a Könyvhétre jelenik meg.