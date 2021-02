Nyunyóka és Pocoknyúl – mutatjuk, mik Magyarország kedvenc becézései

Kicsim! Szívem! A számok alapján szinte biztos, hogy Önt is szólította már így a párja, a Valentin-nap alkalmából készült friss felmérés szerint ugyanis ez a két becézés a legnépszerűbb a szerelmesek körében.



A tipikus szerelmes kedvencek

Az emberek többsége mindig adott kapcsolathoz illő, egyedi nevet ad párjának. A felmérés eredménye szerint a magyar párkapcsolatok kiemelkedően nagy százalékában van jelen a Szívem és a Kicsim – ezen két becenév ugyanis mindkét nem toplistáján szerepel. Egyeseket azonban olyan különös neveken szólítanak, mint a Nyuffika, Nudli, Nyunyóka, Gombóc vagy akár Cicatábor. Persze ők vannak kisebbségben.

Mivel nincs túl nagy különbség a két nem válaszai között, ezért a top 10-es listát a nők és férfiak leggyakoribb becézéseit összegezve láthatjuk:





Szívem Kicsim Drágám Édesem Életem Nyuszi Szerelmem Kincsem Maci Manó

Gyerekek Tökitől a Bébispenótig

A Pölöskei szörp gyártója Valentin-nap alkalmából közel háromezer embert kérdezett meg arról, hogy mi a kedvenc becézése. Ezúttal azonban nemcsak szerelmespárok, hanem anyukák és apukák is a kitöltők között voltak, így a gyermekek becézésére is fény derült. Ezek között előfordult a Prücsök, Bambi, Zsebibaba, Pocoknyúl, de még a Bébispenót megszólítás is. És hogy mik a leggyakoribbak? Mivel a szülők bámulatosan sok kedves és ötletes becézgetést írtak, ezért a gyerekek esetében megér egy-egy külön listát a lányok és a fiúk toplistája.



Lánygyermekek becézései:



Kincsem Kicsim Hercegnőm Cica Csillagom Nyuszika Manó Szépségem Babám Tündérkém



Fiúgyermekek becézései:





Manó Kicsim Kincsem Kicsikém Életem Kisfiam Bogyó Töki Hercegem Manócska

A felmérésből kitetsző ezerféle megnyilvánulás alapján azt mondhatjuk, hogy akármelyik szeretetnyelvet beszéljük, a becézgetés nagy eséllyel részét képezi a mindennapjainknak. Ha meg eddig nem használtuk, akkor épp itt az ideje.