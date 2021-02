Szívbemarkoló búcsú L.L. Juniortól: Isten veled, hékám!

Veszteség érte L.L. Juniort, aki most zenésztársát, Csóré Bélát gyászolja. Barátja pár napja végzetes agyvérzést kapott, L.L. Junior ma pedig ezzel a szívbemarkoló üzenettel búcsúzott a mulatós zenésztől.

Isten veled Barátom! Lezárult egy korszak. Egy igazi Legenda, ikon távozott. Ő maga volt a zene. A 80-as évektől napjainkig. Felejthetetlen dalokkal, amik generációk szívébe íródtak. Szerencsés vagyok, hogy a barátja lehettem. Sokat mulattunk együtt, és mindig kölcsönös tisztelettel voltunk egymás felé. Pár hónappal ezelőtt azt terveztük, hogy megcsináljuk a régi dalait együtt, el is mentünk Burai Krisztiánhoz és felvettünk vagy 4-5 dalát, amit együtt - és külön Burai/Csore/LLJunior - terveztünk kiadni majd, új 2021-es hangzásban, modern köntösben. Most megígérem nektek, hogy hamarosan jönni fog egy ilyen dal majd. De most teljesen magam alatt vagyok, és nemértem hogy ilyen fiatalon (53!) és ilyen gyorsan hogy mehetett el! Szótlan vagyok és nehéz, keserű a szívem! Isten veled hékám! Nem felejtünk soha!!!