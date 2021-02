Valentin-napi irodalom, amely kenterbe veri az Anna Karenyinát

Atlantic Crossing (Jeanette Winterson)

A brit írónő novellája bár első olvasásra biblikus hangzású, a kétértelmű jelzők mögött megbúvó karakterek közötti érzések elvitathatatlanok. A vonzerő mégis őket magukat döbbenti meg igazán. A fiatal nő és az idősebb férfi hajóútja tele van ellentmondásokkal, csakúgy, mint önmaguk és a környezetük. A szerepek felcserélődnek, ha nincs, aki gátat szabjon az ember képzeletének és önismeretének. Az 1950-es éveket meghazudtoló viselkedésmód és életfelfogás magával ragadja nemcsak a két főszereplőt, de az olvasót is.

A herceg és én (Julia Quinn)

A nagy sikerű Netflix-széria, a Bridgerton család alapkövének számító regényből nem is egy, nem is kettő, hanem vagy egy tucat sorakozik a digitális könyvesboltok polcain: a Bridgerton család könyvsorozat. A közönségkedvenc széria és a könyvek közötti eltérés éppen elég indok arra, hogy az olvasó másodszorra is belemélyedjen az év egyik legfelkapottabb sztorijába. A könyvsorozat legjobb tulajdonsága mégis az, hogy a netflixes műsorral ellentétben nemcsak a főszereplő Daphne és Simon, hanem a többi testvér életében is elmélyedhet a romantikus lélek.

A nagy sikoly (Erdős Renée)

Akármelyik Erdős-könyvet emeljük le a polcról, szinte biztos, hogy romantikus írásba botlunk, ám egy kiemelkedik a sok közül. Az első magyar hivatásos írónő erotikus regénye tulajdonképpen egy retró A szürke ötven árnyalata. Na jó, annál azért sokkal több, hiszen már a születés helye és ideje is szokatlan. Közel száz éve egy elvált asszony tollából a női testiségről olvasni minden volt, csak nem hétköznapi. A feminista irodalom gyöngyszeme, a női szuverenitás mintapéldánya évekig tabukötetnek számított, de még a 21. században is sokakat megbotránkoztat. Az írónő a főhős mögé bújva felszólal a szerelmi kapcsolat mellett és a kényszerházasság ellen, miközben a hősnő dacol a környezete és a saját akaratával, a hagyományokkal és a szokásokkal.

Szerelmes asszonyok (D. H. Lawrence)

A regény a 20. századi angol író önéletrajzi ihletésű trilógiájának befejező része (Szülők és szeretők, Szivárvány, Szerelmes asszonyok). A mű középpontjában – elég csak a címre pillantani – a szerelem áll. Ez persze nem jelenti azt, hogy a megszokott, nyálas sztori várja az olvasókat: épp ellenkezőleg. Lawrence ebbe a regénybe is belecsempészte az életfilozófiáját, valamint a szerelmi kapcsolatok két fontos elemét: a testi és lelki szálakat. A bezavaró harmadik felek megjelenése, a féltékenység és a tragédia mellett a karakterek közti misztikus és bensőséges barátság is megfűszerezi a különleges olvasmányt.

Utas és holdvilág (Szerb Antal)

Befejezésként jöjjön egy kötelező olvasmány. Ki ne olvasta, vagy legalább hallott volna a magyar irodalom egyik klasszikussá nemesedett regényéről? Pár sorban összefoglalni szinte lehetetlen, hogy milyen sokrétű a kötet mondanivalója. A szabad szellemű ifjúság fakulásával az elköteleződés eszméje egyre vakítóbbá válik, az illető nem látja a jövőjét, mindössze a keserű jelent hasonlítja össze az édes múlttal. A honvágyon túlmutató nosztalgia egy életérzést, mintsem szép emlékeket hoz a felszínre – a könyv utazás- és fejlődésregénynek sem utolsó attól függetlenül, hogy az egész történet a szerelem univerzális jelentése körül forog.

