Kínos félrefordítások a javából

Tigris Woods lett a golfkirályból

A Traffic című 2000-es film magyar változatának már a tizenhetedik percében bakiznak egy hatalmasat. Nos, a filmben éppen egy autóba próbálják berakni a golfütőket úgy, hogy azok kényelmesen elférjenek a kisfiú ülése mellett, amikor anyuka megemlít egy sztársportolót. Ki ne ismerné Tiger Woods, minden idők legsikeresebb golfozójának nevét? Úgy tűnik, a tolmácsok nem rajonganak a sportért, hiszen a játékos tulajdonnevét is képesek voltak tükörfordításban előadni. Igaz, csak félmunkát végeztek, hiszen az eredeti DVD-n Tigris Woodsra keresztelték át a golfozót, miközben ennyi erővel lehetett volna Tigris Erdő is...

Az én hibám azért mégsem az én ágyam...

Kevés olyan sorozat van, amelyikben annyi félrefordítás lenne, mint a Jóbarátokban. Szinte minden epizódra jut egy cifra szójáték, van olyan rész, amelyre több is. Sokak kedvence, a leiterjakabok koronázatlan királynője azért mégiscsak a második évad tizennegyedik epizódjának félrehallott mondata.

Tizenegy és fél percnél meg is találni a bakit, amely még akkor is furcsán hangzik, ha az ember nem ismeri az eredeti szövegkörnyezetet. Chandler (Matthew Perry) és Joey (Matt LeBlanc) éppen összetalálkoznak a lakásban, amikor az előbbi egy kosárlabdával leveri az asztalon álló lámpát. Az eredeti szöveg OK, that’s my bad!, vagyis Oké, az én hibám! lenne, de úgy tűnik, hogy a fordítók csak a fülükre, és nem a szemükre hagyatkoztak, ugyanis Oké, az az én ágyam! hallható a magyar verzióban. (Az angol bad = rossz és bed = ágy hasonló hangzása kavart be a fordításba.)



Helyek totál helytelenül

Újabb megbocsáthatatlan hiba, amely nem más, mint egy elhibázott névfordítás. Aki ismeri Skóciát (azon belül is a varázslatos Edinburgh nevezetességeit), tudja, hogy a skót fővárosban áll a romantikus költő és regényíró Walter Scott hatalmas és csodaszép emlékműve. A Felhőatlasz című film részben Edinburghban játszódik, így akaratlanul is megjelenik előttünk a csúcsos építmény képe. Milyen kár, hogy a Scott Monument nevét skót emlékműként fordították... Sajnos itt a Scott szó nem a skót népet, hanem a szerző vezetéknevét jelenti, és különben is, a nép neve Scottish lenne.

A híres-neves Lake District nem más, mint az Északnyugat-Angliában, Cumbria megyében található festői tóvidék. A claphami szakácsnő esete című Poirot-részben az eltűntnek hitt hölgy levélben üzeni meg a detektívnek, hogy Keswickben, a cumbriai kisvárosban tartózkodik. A sorozatban azonban Lake megyeként fordították le a Lake Districtet, holott a hely nem egy közigazgatási kategória, hanem egyszerűen egy tájegység hivatalos és lefordíthatatlan neve – magyarul a szakácsnő nem Lake megyében, csupán a híres tóvidék környékén van. És valóban, az eredeti változatban a Lake District kifejezés hangzik el.

Egy kis cukiság a végére

Egy háziasszonyra még úgy ahogy, de az ételre aligha szokás a „rafinált” jelzőt aggatni. A gyorséttermek káros hatására rávilágító 2004-es dokumentumfilm, a Super Size Me azonban mégis rafinált cukorként fordította a hamburgerekben megbúvó refined sugar, vagyis finomított cukor kifejezést. A hangzás valóban kísérteties, a jelentés viszont közel sem az.



