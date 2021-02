Harry és Meghan: Mindennek vége!?

Most akkor mi az igazság? A brit The Guardian honlapján jelent meg az a cikk, amely szerint az ausztrál New Idea magazin címlapján, az örömhír napján született egy letaglózó beszámoló, miszerint a hercegi pár második gyermekük születése ellenére (is) szétválik.

A női magazin hétfői címlapja szerint Harry herceg és Meghan Markle csupán órákkal az előtt dobták be a törölközőt, mielőtt a terhességük híre bombaként robbant volna a világsajtóban.

Mindennek vége!

– áll az álompár 2018-as (széttépett) esküvői fotója a színes borítón.

Hivatalos palotai nyilatkozat.

Nos, mennyire lehet hivatalos, ha eddig semmiféle konkrét bejelentésről, mindössze spekulációkról olvasni? Ki tudja… Az uralkodócsalád és a média se veled, se nélküled kapcsolatát elnézve bármi lehetséges.

A New Idea szerint Harry kezdi megbánni a 2020 elején tett kijelentését, miszerint különválna az uralkodócsaládtól. Talán ebben is a királynő keze van, és a herceg meg a felesége Lady Diana sorsára jutnak? Erzsébet ugyanis elmondta, hogy a fele-fele megoldás nem játszik: vagy maradnak, vagy teljesen eltávolodnak az uralkodócsaládtól.

Fotó: New Idea

Harry és Meghan Londonba visszatérve kompromisszumra készül, de a szakértők szerint kicsi az esély arra, hogy a királynő olyan köztes megoldást találjon ki, amely mindkét fél számára kielégítő és jövedelmező lehet.

(És még valami: a The Hollywood Gossip nevű pletykalap már február 9-én pedzegette a szakítást…)