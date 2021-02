Második gyermekét várja Harry herceg és Meghan Markle. Igazi Valentin-napi ajándék, hát még a nagypapának, Károly hercegnek mekkora meglepetés lehetett... Az új kis jövevény nagyapja és Lady Diana ugyanis 37 évvel korábban, 1984. február 14-én jelentette be, hogy a hercegné újfent állapotos (méghozzá nem mással, mint Harry herceggel). Egyszóval a herceg leutánozta a szülei bejelentését. Ám nem ez volt az első alkalom, hogy a férfi néhai édesanyja „babérjaira tört”. Harry és Meghan legalább annyira lázadó, mint a jóságos Diana volt.

Első látásra szerelem

Dianához hasonlóan Meghan is első látásra elvarázsolta mind a briteket, mind a médiát. Igen ám, csakhogy a néhai Diana fiatal volt, míg Markle egy elvált, középkorú nő, amikor az ujjára húzták az eljegyzési gyűrűt. És míg Diana hirtelen csöppent bele a nyilvánosságba, hirtelen is kellett beleedződnie a szerepkörbe. Meghan Markle ezzel szemben a tévéképernyőn nőtt fel, simán elbánt tehát a kíváncsi pillantásokkal. Aztán idővel ő is rájött, ez nem az a légkör, amelyben nyugodtan nevelhetné a kisfiát.

Lady Diana egykor nyíltan beszélt az evészavaráról és a depressziójáról, valamint arról, hogy úgy érezte, nem jó semmiben, nincsen haszna az életben. Hasonlóképp nyilatkozott Meghan is, amikor egy dél-afrikai útja során hálásan köszönte meg Tom Bradby újságírónak, hogy az érdeklődött az állapota felől.

Bár Meghant az közel sem követi annyi paparazzi, mint azt Dianánál tapasztalták, neki is meggyűlt a baja a sajtóval. Rasszista szalagcímek, kegyetlen online zaklatások áldozata lett. Az uralkodócsaládnak közbe kellett avatkoznia, méghozzá a közösségi médián.

A család mindenekelőtt

Lady Dianát gyakran kritizálták azért, mert a fiaival bensőséges kapcsolatot ápolt a publikum szeme láttára (holott mégiscsak ez az anyaság velejárója, nemde?) Sorra vitte magával ide-oda Vilmost és Harryt, és ezt a tulajdonságát a fiai is örökölték, egyikük sem fél megmutatni magát a gyermeke(i) és felesége mellett. Ám nemcsak a családjuk, hanem a rászorulók is fontosak számukra: akárcsak Diana, Harry és Meghan is szeretnek adakozni.

Brexit és a Megxit

Károly és Diana válásának folyamata négy évig tartott, majd egy évre rá a Diana meghalt. Markle már gyorsabban rendezte le az uralkodócsaládot, hiszen neki mindössze két év kellett ahhoz, hogy a boldogító igen után szakítson a kékvérűekkel: 2020. márciusában kijelentette, hogy a férjével nem kívánnak az uralkodócsaládhoz méltó életet élni.

Meghan egyébként már a saját lábára állt, ugyanis a Netflixszel és a Spotify vállalatokkal is szerződést kötött. Míg a filmes platformmal 150 millió font értékű szerződésről, addig a zenei céggel is többmillió font értékű podcastról cikkezett a sajtó.

És ha már Netflix, érdemes megemlíteni a nagysikerű, A korona című sorozatot is. A negyedik évadban, miután a hercegné megvallja érzéseit a félresiklott házasságáról, a királynő és Margit megjósolja Diana bukását, ha az nem hajol meg a szokás előtt. A nézők szerint ez a jelenet akár Meghan életére is ráhúzható lenne. Pontosabban ezt gondolta a világ, amikor 2017-ben a feminista, félvér, amerikai elvált nő bekerült a királyi család körforgásába. Hogyan reformálhatná meg ez a nő az uralkodócsaládot? Hiszen éppen a különcsége adta meg neki a reményt – sajnos úgy tűnik, hiába.

Emma Corrin, a Dianát alakító színésznő így utalt Markle helyzetére:

Meg akarod rázni ezeket a lapokat és azt mondani, nem látod, hogy a történelem ismételi önmagát?

Harry rajongott édesanyjáért, és éppen ezért félti különösen a feleségét, amikor azt látja, hogyan kezelik őt a médiában.

A legnagyobb félelmem, hogy a történelem megismétli önmagát. Láttam, mi történik, ha egy szerettemet addig a pontig sajátítják ki, hogy már nem kezelik vagy tekintik igazi emberként. Elvesztettem az anyámat, és most végignézem, ahogy a feleségem is ugyanannak az erőszaknak lesz az áldozata.

Meghan Markle legnagyobb szerencséjére férje még mindig mellette van, sőt, az új baba születésével feltételezhető, hogy valóban komolyan gondolták az Angliától való elszakadást. Dianával ellentétben Meghannek van támasza, méghozzá egy herceg, így nem kell egyedül megküzdeni a gyermekei és saját jólétéért, mint azt a kis Archie nagymamája egykor kénytelen volt tenni.

Na de vissza a babához...

Megerősítjük, hogy Archie báty lesz. A sussexi herceg és hercegné végtelenül boldogok, hogy a második gyermeküket várják

– mondta a pár szóvivője. A kisbaba lesz az első brit jövevény, aki az Amerikai Egyesül Államokban fog születni (A házaspár jelenleg Kaliforniában, Montecitóban él, Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres szomszédai.) Harry herceg a British Vogue magazinnak adott interjúban elmondta, hogy mindössze két gyereket szeretne. A döntését a globális felmelegedés ijesztő hatásaival indokolta.

A trónörökösi sorban nyolcadik bébi, akárcsak bátyja, Archie, többezer kilométerre a királynőtől fog felnőni, de persze távol lesz az unokatestvéreiről (György, Sarolta, Lajos) és a nagybátyjától is. Habár a koronavírus-járványtól függetlenül is elhagyták volna Angliát, a kis Archie és szülei a karantén ideje alatt Zoomon beszélgetnek az otthoniakkal. A királynő a beszámolók szerint különösen élvezik ezeket a virtuális találkozókat a kisfiúval.

A kicsi születési jogánál fogva a Lord (úr) vagy Lady (úrnő) titulust kaphatja, ám a szülők valószínűleg őt is „csak” Mountbatten-Windsor néven fogják őt szólítani.