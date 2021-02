Második agyvérzése vitte el a kedvelt mulatós zenészt

Kiderült, hogy kétszer kapott agyvérzést a népszerű mulatós zenész, Csóré Béla, akit most egytől egyig gyászolnak a zenésztársai. Zenei kvalitásait annak idején Zámbó Jimmy is elismerte.

Az énekes múlt szerdán került kórházba, ahol altatásban tartották. Mindössze 53 évesen halt meg.

A Blikknek most az énekes unokaöccse, Vass Ignác beszélt rokona elvesztéséről:

Nemcsak a nagybátyám volt, de a második apámként tekintettem rá. Egészen pici korom óta a példaképem volt, az utóbbi években már együtt is zenéltünk. […] Az utolsó percig bizakodtunk, mert javult az állapota. Szerencsére be tudtunk hozzá menni, én a fiával voltam bent, de a felesége is meglátogatta. Mondta neki, hogy szorítsa meg a kezét, ha hallja, hogy itt van vele, és megszorította. Nagyon bizakodtunk, mert amikor mi ott voltunk, mozgatta a kezét, a lábát. A negyedik napon viszont újabb agyvérzést kapott, ami után már nem tudtak rajta segíteni az orvosok.