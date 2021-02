Woody Allen, a 85 éves filmrendező (is) a #MeToo-mozgalom egyik meghurcoltja. Pontosabban csak elméletben, mintsem gyakorlatban, hiszen a mai napig nem ítélték el azokért a bűnökért, amelyek a családján – de elsősorban Dylan nevű lányán – ejtettek maradandó lelki sebeket. Az HBO GO új dokumentumsorozata, az Allen kontra Farrow az igazság nyomába eredt, hogy kiderítse, a 12 együtt töltött év alatt mi történt Allen és volt élettársa, Mia Farrow, valamint a nő tucatnyi gyermeke életében.

Íme egy újabb valós sztori filmes köntösbe bújtatva a népszerű streaming platform jóvoltából. Na de mennyi a történetből a tündérmese, mennyi mellé a körítés, és mennyi belőle a fájó igazság? Nos, ha a néző abban reménykedik, hogy mindenre fény derül a négy részben, akkor csalódik: a várva-várt lezárás elmarad, az igazságszolgáltatás a mai napig várat magára.

Mi a vita tárgya?

A közel négy és fél órás műsort szóról szóra leírni nemcsak, hogy napokba telne, hanem felesleges is: erre ott a sorozat maga. Röviden és tömören azonban valahogy így néz ki a sokak számára ismerősen csengő história:

Az interjúkból összeállított dokumentumsorozat szereplői (tehát az Allen-Farrow család tagjai, ismerősei, barátai, ügyvédek, orvosok és egyéb, az ügyben érintett szakemberek) szerint Woody Allen 1992-ben, sőt, évekkel korábban is szexuális kapcsolatot létesített Mia Farrow már felnőtt, örökbefogadott, koreai származású lányával, Soon-Yi Previnnel (akit 1997-ben feleségül is vett), valamint ugyanebben az évben molesztálta az akkor hétéves örökbefogadott kislányát, Dylan Farrow-t.

Habár Soon-Yi közel harminc év után is a férje mellett áll (tehát valószínűleg nem élte meg traumaként a családjával történteket), a 35 éves Dylan a mai napig szenvedi a megélt eseményeket. Ám nemcsak ő volt az, akin apja undorító viselkedése csattant: egy álomcsaládnak hitt egység esett szét Woody Allen botránya miatt.

A sorozatról érdemes tudni, hogy bár alaposan körbejárja a témát, és számtalan érintettet megszólít, kicsit egyoldalúra, már-már részrehajlóra sikeredett: mintha mindenáron igyekezne bebizonyítani Woody Allen bűnösségét, és megpróbálná tisztára mosni Mia Farrow és gyermekei nevét. (Ehhez persze az is jócskán hozzájárul, hogy sem Woody, sem Soon-Yi, sem pedig Moses Farrow, a rendező magához édesgetett fia nem nyilatkozott.) A műsor még úgy is gyanúsan Farrow-párti, hogy a nézők akaratlanul is – a szakemberek szerint jogosan – a színésznő és a lánya mellett állnak.

De ha Dylan és a szemtanúk igazat mondanak, és Allen valóban szexuálisan zaklatta őt, akkor miért nem került soha rács mögé? Miért nem érte utol őt a sorsa ennyi év után sem? Annyi elítélt szexuális ragadozó filmes nagyágyú közül éppen az ő karrierjét hogyhogy nem törte félbe a #MeToo? És a legfontosabb: mindezek ellenére hogyan képes elszámolni a saját lelkiismeretével?

A máig releváns ügy

1992 elején Mia Farrow megtalálta az akkor 21 éves lánya, Soon-Yi Previn pornográf fényképeit Woody Allen lakásában. (Soon-Yi apja nem Woody, hanem Farrow első férje, André Previn volt.) A meztelen lányt ábrázoló polaroidok láttán a nő sokkos állapotba került, karon fogta a gyerekeit, és hazament. Ekkor tudatosult benne, hogy a férfi a saját lányával folytatott viszonyt.

Allen tagadta, hogy szerelmes lenne a lányba, a szexuális közeledést azonban nem. Farrow odaadta Allen terapeutájának a meztelen fotókat, mert szerinte a férfi nem osztott meg mindent a specialistával. A színésznő féltette a gyermekeit, elsősorban Soon-Yi-t és Dylant. Ám mivel Woody korábban hivatalosan is örökbe fogadta Mosest és Dylant, az anya nem tilthatta el tőle a gyerekeket, legfeljebb megadott időközönként engedte meg az apának, hogy látogathassa őket.

1992. augusztus 4-én Farrow éppen vásárolt, a gyerekekre pedig két bébiszitter és a franciatanár vigyázott. Ekkor jelent meg a vidéki házban a tilalom ellenére Woody, majd felcsalta Dylant a padlásra, ahol az akkor 7 éves kislányt molesztálta. (Fogdosta a nemi szervét és a fenekét.) Másnap kiderült, hogy az egyik bébiszitter látta, ahogy Woody a tévészobában a gyerek meztelen ölébe hajtja a fejét. Ezután Farrow elvitte a kislányt egy szakemberhez, majd ő maga is kifaggatta Dylant, kérte, hogy mutassa meg neki/mondja el, mit tett vele az apja (a válaszokat kamerán rögzítette).

Allen válaszképp kérvényezte a két örökbefogadott gyermeke (Moses és Dylan), illetve a Farrow-val közös fia, Satchel felügyeleti jogát, majd alig egy hétre rá sajtótájékoztatón mondta el, valóban viszonyt folytat, sőt, szereti Soon-Yi Prevint. A gyermekmolesztálási ügyben a nyomozás ekkor már tartott. Kiderült, hogy Farrow már évek óta gyanakodott Woodyra, hiszen a rendező mindig is mániákusan kötődött Dylanhez, állandóan a gyerek nyomában és nyakán volt, többször meztelenül ölelgette őt az ágyban, sőt, a lány szájába dugta az ujját. Sok ilyen esetről videófelvétel is készült.

Woody Allent a botrány kirobbanása után – a méregdrága sztárügyvédeknek és a hisztérikus feleség sztereotípiának hála – nem ítélték el, az egész ügyet betudták Mia Farrow féltékenység táplálta bosszúhadjáratának. A rendező szerint a gyerekek anyja a kicsikbe táplálta a saját, fals verzióját, erre pedig az adott okot, hogy a rendező összefeküdt, majd felvállalta a kapcsolatát Farrow kamaszkorból alig kilépő lányával.

1993-ban kiderült, hogy nem indul büntetőeljárás Woody Allen ellen, hiszen a kis Dylant még jobban megrázná a kihallgatás (holott korábban kilenc alkalommal beszélgettek vele szakemberek, az erről szóló dokumentumokat pedig később megsemmisítették). Mark Franco államügyész a döntés ellenére hitt a gyereknek.

(A legbizarrabb dolog az egészben, hogy a csecsemő Dylan örökbefogadása Woody vágya volt, hiszen a rendező volt az, aki mindenképpen egy szőke hajú kislányt szeretett volna magának. Amikor Mia a közös fiúgyermekükkel, Satchellel volt terhes, a rendező akkor is lány babát akart.)

Szétválasztható-e az alkotás az alkotótól?

Általában (ép ésszel) természetesen igen, ám Woody Allen esetében aligha. Az indoklás egyszerű, tízből kilenc Allen-film ugyanarra a sémára épül: fiatal (sokszor kamasz) lány és korosodó férfi közötti szenvedély/románc, általában a nő kezdeményezésére. Woody több filmje is a valós barátnőin és szeretőin alapult.

Az a féle kapcsolat és érzelmi kötődés, amit a nézők a sztárok iránt éreznek, hasonló kaliberű és hatású, mint a szülők iránt érzett rajongás. Az érzések kivetülnek egy olyan személyre, akit a képernyőn látva az ember egyből a példaképének tekint. Ezért is különösen nehéz szétválasztani a gyermekkorunk óta imádott és eljátszott karaktereket attól a személytől, aki a zaklatásokat elköveti (hiszen a karaktereket tulajdonképpen a filmrajongó tudatalattija kreálja).

2014, Golden Globe-gála. A filmrendező életműdíjat kapott. Fia, az újságíró/ügyvéd Ronan Farrow (aki korábban Satchel néven volt ismert) a Twitteren kérdezte a közönséget, hogy a testvére molesztálási ügyéről vajon miért nem emlékeznek meg. Az ügy felmelegítése után Dylan a Time magazinnak írta le élményeit, a cikk pedig hatalmas port kavart – sokak szerint ezt a vallomást is Mia Farrow írta, tovább szítva a tüzet közte és Allen között.

A gyermekmolesztálási ügy újabb kirobbanásával több színész, köztük Colin Firth (Káprázatos holdvilág), Mira Sorvino (Hatalmas Afrodité) és Kate Winslet (Az óriáskerék) is bejelentette, megbánta, hogy Allennel dolgozott. Griffin Newman – aki az Egy esős nap New Yorkban című filmben dolgozott együtt a rendezővel – adományként osztotta szét a filmből származó bevételét. Őt követte Rebecca Hall, Timothée Chalamet és Selena Gomez is.

Több kritikus is megfogadta, soha többé nem néz meg és nem is ír egyetlen Woody Allen filmről sem.

2018-ban Dylan újból hallatta hangját, de ekkor már jóval több pozitív visszajelzést és támogató szót kapott, mint évekkel korábban. 2017-ben Harvey Weinstein bántalmazási ügyével robbant ki ugyanis a #MeToo-kampány, amely teljesen új megvilágításba helyezte az igazságszolgáltatási rendszert. Woody Allen az üggyel kapcsolatban hangoztatta, hogy ő nem Hollywoodban, hanem New Yorkban csinált karriert, és soha egyetlen színésznő sem panaszkodott rá. Csak a saját kislánya...

Mia Farrow besározása

Moses Farrow tinédzserként így vallott apjáról, Woody Allenről:

Azt akarom, hogy tudd, nem tartalak többé az apámnak. Nagyszerű érzés volt, hogy lehetett egy apukám, de egyetlen tetteddel szétzúztad az érzést és az álmot. REMÉLEM, BÜSZKE VAGY, HOGY ÖSSZETÖRTED A FIAD ÁLMÁT.

Ennek ellenére felnőttként teljesen Woody mellé állt, és Soon Yi-vel együtt azt állította, hogy anyjuk többször is bántotta őket, és Dylan molesztálása kitaláció, amolyan utolsó tőrdöfésszerű hazugság volt Farrow részéről. Ezt az állítást a színésznő összes többi gyermeke egyhangúan tagadja. Allen szerint is Farrow a hunyó.

Mia Farrow-nak is volt megannyi magánéleti botránya, és milyen érdekes, hogy a nála évtizedekkel idősebb Frank Sinatra volt a férje...

Nos, a filmben sok eltusolt dolgot említenek, emellett pedig Woody verzióját sem hallani, csupán a sértettekét. Ennek fényében a végső – pontosabban határozott és magabiztos – következtetést borzasztó nehéz levonni.

Woody Allent elítélni 85 évesen aligha fogják. Mi a legrosszabb, ami történhet vele? Az, hogy az emberek bojkottálják a filmjeit? Lehet. Igen ám, de ezt már 30 éve megléphették volna, mégsem tették. Az emberek elkéstek. Egész életében Allen lába előtt hevert a világ, holott könnyen lehet, neki kellett volna térden állva könyörögni, és bocsánatért esedezni... rács mögött.

Dylan Farrow és családja a mai napig kínok között él, hiszen egy ilyen traumából soha nem lehet igazán felépülni. Még akkor sem, ha az elkövető minden erejével megpróbálja elbagatellizálni az ügyet.

(Borítókép: Woody Allen 1993-ban. Fotó: Arnaldo Magnani / Liaison / Getty Images)