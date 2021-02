Apja edzőfejedelem volt, Susanna körbetáncolta a világot

Egri Zsuzsanna – Olaszországban Susanna Egri – ma, február 18-án ünnepli 95. születésnapját. Hölgy, méghozzá káprázatos szépségű hölgy esetében talán illetlenség az ilyen magas kor közzététele, de egyfelől Egri-Erbstein Ernő, minden idők egyik legnagyobb hatású futballedzőjének idősebbik lánya szépen öregedett meg, másfelől az egykori világhírű balett-táncosnőt és koreográfust különösebben nem érdekli a 95-ös szám. Miért is érdekelné? Olyan életút áll mögötte – és, elképesztő vitalitását ismerve, előtte –, amely mellett teljesen mellékes az illető életkora.

Meglehet, Susanna zokon venné, ha megdicsérném akcentus nélküli beszédéért, hiszen számára ez annyira természetes, mint hogy keleten kel fel a nap, és nyugaton megy le.

Susannát mindig is érdekelte a futball, már kislányként is, gyakran ült ott a lelátón édesapja mérkőzésein. Csakhogy 1939-ben a politika durván szétdúlta az Erbstein család életét.

Ott azonban nem engedték be őket a holland határőrök, az érvényes vízum dacára. Évekig nem derült ki, miért nem.

Erbsteinéknek a nulláról kellett felépíteniük egzisztenciájukat, de a fantasztikusan művelt és talpraesett édesapa a torinói klub gazdag elnökségi tagjai segítségével ezt is megoldotta.

Így érkezett el 1944. március 18.; a dátumnak különleges jelentősége van.

Susanna ekkor már menyasszony volt, nem sokkal a német bevonulás előtt, februárban tartotta az eljegyzését.

1943 karácsonyának szentestéjén már megterítettük négy főre az ünnepi asztalt, amikor apám hazatelefonált, hogy lesz egy vendég is, egy olasz fiatalember, aki nemrég költözött Budapestre – idézte fel az ismerkedése történetét Susanna. – Valami kis apróságot, ajándékot kellett vennem neki, leszaladtam a sarki dohányboltba, tudtam, hogy Enea – így hívták, mint Homérosz hősét – dohányzik, és végül egy kerámia hamutartót találtam, amelyen olasz felirat volt. Mogli e bovini solo dal proprio paese – Feleséget vagy marhát csak a saját hazádból. És ezt ajándékoztam Eneának, akinek elkerekedett a szeme, mert célzatosságot vélt felfedezni az ajándékban. Akárhogy is, de első látásra belém szeretett, én is viszonoztam az érzéseit, és miután átvészeltük az ostrom borzalmas heteit, 1946 januárjában a Ferenciek terén, a katolikus templomban megtartottuk az esküvőt.

A felszabadulást ambivalens érzésekkel élték meg Erbsteinék.

Örültünk, hogy vége lett a nyilas rémuralomnak, megkönnyebbültünk, de cseberből vederbe estünk. Az utcára csak óra nélkül lehetett kimenni, mert az oroszok mániákusan gyűjtötték a karórákat; ma is itt cseng a fülemben, hogy Davaj csasz! Apám a háború alatt is tartotta a kapcsolatot Ferruccio Novóval, a Torino elnökével, aki az első adandó alkalommal elhívta a csapathoz technikai vezetőnek Gigi Ferrero edző mellé. Apám 1946. szeptember 26-án érkezett meg Torinóba, mi anyámmal és a húgommal egyelőre Pesten maradtunk – folytatja a történetmesélést a bámulatos memóriával megáldott hölgy. – A Grande Torino históriája a futballtörténelem egyik legfényesebb fejezete, hamarosan mi is kiköltöztünk Torinóba, így érkezett el 1949. május negyedike.

A csapat Lisszabonban játszott bemutatómérkőzést a Benfica visszavonuló játékosa, Xixo Ferreira tiszteletére, majd egy Fiat G.212-es típusú repülőgéppel visszaindultak Torinóba.

Egri-Erbsteinék élete egy pillanat alatt összeomlott, ha lehet így fogalmazni, Susannáé még jobban, mint Joláné és Mártáé.

Szerencsére Susanna káprázatos balett-táncosi és koreográfusi karriert futott be. A varázslatos szépségű fiatal nő az akkoriban alakuló olasz televízió, a Rai üdvöskéje lett, az induló olasz tévéújság első számának címlapját is az ő fotója díszítette.

Párizstól New Yorkig, Argentínától Pekingig a világ valamennyi nagy színpadán táncoltam, illetve előadták a koreográfiáimat; Kínában olyan népszerű voltam, hogy elneveztek a tánc Marco Polójának. Még ötvenen túl is táncoltam, 1950-ben saját iskolát alapítottam Torinóban, amely a mai napig működik. Az óhazáról sem feledkeztem meg, intenzív munkakapcsolatot alakítottam ki a Győri Balett-tel. A válásom után többé nem mentem férjhez, házasságból elég volt nekem egy is. Amikor megkérdezik, jó életem volt-e férj nélkül, önnek is azt felelem: mi az, hogy! Márta húgom Milánóban él, én itt, Torinóban, a Via Vicón van a lakásom, a város előkelő negyedében. A titkárom intézi az adminisztrációt, ő kezeli az e-maileket is, mert bevallom, az internet világa számomra idegen maradt. Ha vége ennek a Covid-mizériának, feltétlenül látogasson meg, nagyon szívesen látom. Most, hogy betöltöttem a kilencvenötöt, annyi újságíró udvarlóm lett hirtelen, hogy húszéves koromban sem volt több belőlük!