Wednesday felnőtt – az Addams Family kislányáról készít sorozatot Tim Burton

Tim Burton rendezi az Addams Family élőszereplős sorozatát, amely a mindenki által jól ismert Wednesday szemszögéből fogja bemutatni a történetet − jelentette be a Netflix hivatalos, magyar Instagram-oldalán.

A sorozatban nagy szerepet kap a természetfeletti, illetve a Christina Ricci által megformált Wednesday is igyekszik elsajátítani saját képességeit. A horrorvígjáték-sorozat a kislányként megismert, furcsa és sokszor félelmetes Wednesdayt igazi felnőtt nőként mutatja be, aki megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a családot sújtó rejtélyre is keresi a választ − írja a Netflix.

A nyolcrészes sorozat nem túl nagy meglepetéssel a Wednesday címet kapta. Tim Burtonnek ez a sorozat az első televíziós rendezői munkája.

Arról egyelőre nincs információ, mikorra várható a széria.