Beszólt Szabó Zsófinak a Hooligans dobosa

Szabó Zsófi válása továbbra is napirenden van. A műsorvezető nemrégiben jelentette be, hogy öt év után külön utakon folytatja férjével, Kis Zsolttal. A témáról a Hooligans dobosának, Kiss Endinek is megvan a véleménye, és finoman szólva sem rejtette véka alá.

Egy kicsit csúnyán mondva, ha beállsz k..vának, ne csodálkozz, ha elintéznek. Ilyen a média világa. Ha már beálltunk az elején, akkor vagy vállaljuk az egészet vagy nem. De én nem akarom megbántani őket. Szégyellném magam, hogyha csak a jókat mondanám el magamról. Pont a rosszakat szeretem elmondani. Az annyira idétlen, hogy kiállok és elmondom, hogy milyen jó dobos vagyok, de azt meg eltitkolom, hogy velem szörnyű élni, és mindenki meneküljön tőlem

– mondta a dobos a Life TV-nek.